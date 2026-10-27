Илон Маск обратил внимание на Латвию. Что ждет наших водителей Tesla?
Фото: EPA/SHAWN THEW
Маск перепостил заявление Tesla, добавив эмодзи латвийского флага.
В Латвии

Илон Маск обратил внимание на Латвию. Что ждет наших водителей Tesla?

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Глава Tesla и миллиардер Илон Маск обратил внимание на Латвию в социальной сети X, поделившись новостью об одобрении в стране новой системы помощи водителю Tesla.

Маск перепубликовал сообщение подразделения Tesla Europe, Middle East & Africa. В нем говорится, что внедрение новой системы Tesla Assisted Driving, известной на английском как Assisted Full Self-Driving, в Латвии начнется в ближайшее время. Однако точная дата пока не объявлена.

Маск перепостил заявление Tesla, добавив эмодзи латвийского флага.

В понедельник, 26 октября, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) признала выданное в Нидерландах одобрение системы помощи водителю Tesla, которая в Европе известна под названием Tesla Assisted Driving. Латвия стала десятой страной Евросоюза, одобрившей эту технологию.

Система позволяет автомобилю самостоятельно управлять рулем, тормозить, менять полосы движения и проезжать перекрестки, следуя маршруту, указанному в навигации. При этом речь не идет о полностью автономном вождении: водитель по-прежнему обязан следить за дорожной обстановкой и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Одобрение технологии в Латвии стало важным шагом для развития современных транспортных решений. Оно также открывает местным водителям возможность пользоваться системой, которая до сих пор была доступна лишь в нескольких европейских странах.

Однако фактический запуск системы зависит от Tesla. Когда именно латвийские водители смогут воспользоваться всеми возможностями Tesla Assisted Driving, пока неизвестно.

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TeslaЛатвияДирекция безопасности дорожного движенияИлон Маск

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