Илон Маск обратил внимание на Латвию. Что ждет наших водителей Tesla?

Система позволяет автомобилю самостоятельно управлять рулем, тормозить, менять полосы движения и проезжать перекрестки, следуя маршруту, указанному в навигации. При этом речь не идет о полностью автономном вождении: водитель по-прежнему обязан следить за дорожной обстановкой и быть готовым в любой момент взять управление на себя.