Европа возвращается к прямому диалогу с Путиным - состоялся телефонный разговор о войне в Украине

В свою очередь, Стёре подчеркнул огромные человеческие и материальные потери, вызванные войной. По его словам, последствия разрушений будут ощущаться поколениями, поэтому во время разговора особое внимание было уделено необходимости снижения напряженности. При этом оба политика подтвердили, что Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину. Они также подчеркнули необходимость прекращения войны и возобновления переговоров.