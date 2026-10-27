Европа возвращается к прямому диалогу с Путиным - состоялся телефонный разговор о войне в Украине
Во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Контакт состоялся на фоне подготовки к новым мирным переговорам между Россией, Украиной и США, которые запланированы на первую половину ноября в Абу-Даби.
Как сообщила канцелярия премьер-министра Норвегии, разговор состоялся по инициативе Стубба и Стёре, которые находились в Хельсинки. Контакт был согласован с украинской стороной и стал продолжением переговоров, прошедших 20 октября в Осло.
Главной темой обсуждения стали война России против Украины, перспективы ее завершения и дальнейшие дипломатические шаги. Лидеры Финляндии и Норвегии намеревались напрямую передать Путину свои позиции относительно будущих мирных переговоров.
"Это был прямой и содержательный разговор. Мы являемся соседями России. Исход этой войны напрямую повлияет на нашу безопасность и безопасность Европы. Для прекращения войны необходим диалог", - заявил Стубб.
В свою очередь, Стёре подчеркнул огромные человеческие и материальные потери, вызванные войной. По его словам, последствия разрушений будут ощущаться поколениями, поэтому во время разговора особое внимание было уделено необходимости снижения напряженности. При этом оба политика подтвердили, что Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину. Они также подчеркнули необходимость прекращения войны и возобновления переговоров.
В канцелярии норвежского премьера отдельно уточнили, что Стубб и Стёре выступали как руководители своих государств, а не как представители всей Европы.
Новые переговоры запланированы на ноябрь
Следующий раунд переговоров между Украиной, Россией и США должен состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 23 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Проведение встречи в трехстороннем формате также подтвердили в Кремле.
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На первом этапе переговоры планируется провести на техническом уровне, то есть с участием представителей переговорных групп, а не глав государств. Точная дата встречи пока не объявлена.
Предполагается, что одной из ключевых тем станут гарантии безопасности для Украины и вопросы послевоенного урегулирования. Киев также готов обсуждать как полное прекращение огня, так и отдельные соглашения, касающиеся энергетической инфраструктуры и безопасности судоходства.
Зеленский выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби станут подготовкой к встрече на высшем уровне с участием президентов Украины, России и США. При этом он подчеркнул, что наиболее чувствительные вопросы, в частности территориальные, должны обсуждаться непосредственно руководителями государств.
Отдельным вопросом остается участие Европы. Европейский союз стремится получить место за столом переговоров, однако пока встреча запланирована в трехстороннем формате. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности более широкого участия европейских представителей в дальнейшем.
Предстоящие переговоры станут очередной попыткой возобновить мирный процесс после длительной паузы. Предыдущие раунды трехсторонних встреч проходили в январе и феврале 2026 года, однако существенного прорыва в урегулировании конфликта достигнуто не было.