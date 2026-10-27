Владельцев собак в Риге услышали - скандальные ограничения решили пересмотреть
В Риге решили пересмотреть новые ограничения на выгул собак после многочисленных жалоб жителей. Мэр столицы Виестурс Клейнбергс признал, что предложенный запрет отпускать животных с поводка за пределами специальных площадок был слишком строгим, и рассказал, какие изменения теперь готовит самоуправление.
В программе TV3 "900 sekundes" Виестурс Клейнбергс рассказал, что получил множество писем от владельцев собак и организаций по защите животных, обеспокоенных планируемыми изменениями.
Первоначальный проект предусматривал, что собаки смогут находиться без поводка исключительно на специально оборудованных площадках. Однако, по словам мэра, в самоуправлении уже принято решение повторно рассмотреть предложенные ограничения.
"Мы также обсудили между собой, что эти правила необходимо еще раз пересмотреть", - отметил политик.
Клейнбергс подчеркнул, что главной целью должно быть не увеличение числа запретов, а разработка правил, которые устроят как владельцев собак, так и людей, чувствующих себя небезопасно рядом с животными.
"Наша задача - добиться того, чтобы улучшились условия и для владельцев собак, и для людей, которые боятся собак", - заявил он.
Особенно критически мэр оценил идею, согласно которой в будущем собак в Риге фактически нельзя будет отпускать с поводка нигде, кроме специально оборудованных площадок. Клейнбергс признался, что сам является владельцем собаки и не считает такой подход разумным.
"Я не могу представить ситуацию, при которой у меня не было бы возможности выйти на улицу со своим джек-рассел-терьером и отпустить его как следует побегать", - сказал мэр.
По его мнению, в Риге достаточно зеленых зон и лесов, где ответственные владельцы могут обеспечить своим питомцам необходимую физическую активность.
Дискуссии вызвало и предложение отменить муниципальный сбор за содержание собак. Клейнбергс признал, что некоторые владельцы животных даже не поддерживают такую инициативу.
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"Я получил очень много откликов от людей, которые говорят: мы были бы готовы платить даже более высокий сбор, если бы эти средства направлялись на площадки для собак, инфраструктуру для прогулок и другие нужды", - рассказал он.
Теперь Рижская дума намерена пересмотреть не только сами правила, но и возможности развития инфраструктуры для владельцев собак. Мэр допускает, что необходимо упростить бюрократические требования, чтобы новые площадки можно было оборудовать быстрее и с меньшими затратами.
"Мы обязательно направим больше средств на создание дополнительных площадок для выгула собак", - пообещал Клейнбергс.
В настоящее время муниципальный сбор за содержание собак не отменен, а действующий порядок выгула животных остается в силе. Переработанный проект правил может быть представлен общественности позднее, когда самоуправление найдет компромисс между безопасностью жителей, благополучием животных и интересами их владельцев.