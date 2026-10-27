В Риге простились с Григорием Лучанским - были Раймонд Паулс, Валдис Затлерс и другие известные люди

По его словам, Лучанского перевезли в Ригу из Вены, где он проходил лечение. "Я встречал в аэропорту своего друга и его жену, когда его уже перевозили из Вены в Ригу. Мы с Гариком еще несколько дней назад играли в карты, и ему стало плохо. Вызвали скорую помощь, но вся история его болезни осталась в Вене, где его и лечили. У него была и онкология, поэтому он ездил в Вену на лучевую терапию. Вот почему его туда и перевезли. А потом мне уже позвонили и сказали, что он ушел из жизни. Мы последние два года знали, что дела плохи. Он даже приезжал ко мне на прошлогодний праздник Лиго. Все были готовы к тому, что это может случиться, но никто не знал, когда и как. У него был целый букет заболеваний", - поделился Круминьш.