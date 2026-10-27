Прощание с Григорием Лучанским в Риге
25 октября на Новом еврейском кладбище в Риге простились с предпринимателем Григорием Лучанским. Ему был 81 год.
В Риге простились с Григорием Лучанским - были Раймонд Паулс, Валдис Затлерс и другие известные люди
25 октября в полдень на Новое еврейское кладбище в Риге один за другим прибывали известные в Латвии предприниматели, банкиры, политики, представители власти, музыканты и другие известные люди. Они пришли лично проститься с Григорием Лучанским, который ушел из жизни в возрасте 81 года.
В разговоре с журналом Kas Jauns друг Лучанского, предприниматель Юлий Круминьш, рассказал, что Григорий скончался 20 октября в Вене.
"Последние 15 лет мы были вместе каждый день, а знакомы с тех времен, когда я еще руководил транзитной компанией Рижского порта Man-Tess. Именно тогда Григорий познакомился со своей женой Мариной. Я много раз бывал у Григория и в Вене, и в Москве. От первого брака у него есть дочь, у которой уже двое детей. Во втором браке родились две дочери и сын. Все они уже взрослые и живут в Лондоне", - рассказал Круминьш.
По его словам, Лучанского перевезли в Ригу из Вены, где он проходил лечение. "Я встречал в аэропорту своего друга и его жену, когда его уже перевозили из Вены в Ригу. Мы с Гариком еще несколько дней назад играли в карты, и ему стало плохо. Вызвали скорую помощь, но вся история его болезни осталась в Вене, где его и лечили. У него была и онкология, поэтому он ездил в Вену на лучевую терапию. Вот почему его туда и перевезли. А потом мне уже позвонили и сказали, что он ушел из жизни. Мы последние два года знали, что дела плохи. Он даже приезжал ко мне на прошлогодний праздник Лиго. Все были готовы к тому, что это может случиться, но никто не знал, когда и как. У него был целый букет заболеваний", - поделился Круминьш.
Близкие Лучанского хотели, чтобы семья, друзья, единомышленники и бывшие деловые партнеры могли попрощаться с ним без внимания фотокамер и журналистов. Поэтому за порядком на похоронах следила охрана.
Юлий Круминьш привез на кладбище маэстро Раймонда Паулса и его младшую внучку Монику Педерсен. Среди тех, кто пришел проститься с предпринимателем, были министр экономики Латвии Виктор Валайнис, латвийский предприниматель и один из крупнейших акционеров Rietumu Banka Аркадий Сухаренко, депутат Сейма Гунарс Кутрис, президент Латвийской академии наук Иварс Калвиньш с супругой Ингридой, певицы Динара Рудане и Лайма Вайкуле со спутником жизни Андреем, бывший президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, экс-банкир Александр Лавент и многие другие. После прощальной церемонии и погребения часть присутствовавших отправилась в Hanzas Perons, где состоялось памятное мероприятие.
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"Для мира он был предпринимателем, для меня - другом"
В беседе с Kas Jauns Юлий Круминьш поделился воспоминаниями о друге.
"Мне трудно говорить о Гарике в прошедшем времени. Для мира Григорий Лучанский был предпринимателем, человеком большого размаха и сложной биографии. Для меня он был Гариком - другом, с которым меня связывали долгие годы. В его жизни были головокружительные взлеты и тяжелые падения, успехи и испытания. О нем много говорили, писали и спорили. Но ни одна публичная биография не способна вместить в себя всего человека. В ней всегда остается то, что сохраняют личные разговоры и годы, проведенные вместе. Наша дружба пережила разные времена. Сегодня, прощаясь с ним, я думаю о том, как много из собственной жизни уходит вместе с давним другом. Остаются воспоминания и столько всего, что мы еще хотели бы обсудить. С годами понимаешь: друзей невозможно заменить. У каждого свое место в твоей жизни, и оно навсегда остается за ним. Спасибо тебе, Гарик, за годы нашей дружбы. Выражаю соболезнования семье и всем, кому его будет не хватать".
"Человек, который быстрее всех в Европе зарабатывает деньги"
Григорий Лучанский родился в Ташкенте, нынешней столице Узбекистана. После окончания Московского института стали и сплавов Лучанского направили на работу в Латвийскую ССР.
В 1974 году он стал проректором по административно-хозяйственным вопросам Латвийского государственного университета имени Петра Стучки, который сегодня называется Латвийским университетом. Тогда он был самым молодым проректором в Латвии. По собственному признанию Лучанского, уже в тот период он занимался предпринимательством, что не нравилось "тем, кто находился у власти".
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В 1982 году Лучанского арестовали по обвинению в присвоении социалистической собственности на сумму 2564 рубля. В следующем году его приговорили к семи годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в Екабпилс.
В 1985 году Лучанского освободили, направив на принудительные работы на объектах народного хозяйства. Позже директор известного агропредприятия "Адажи" Альберт Каулс пригласил его на должность своего заместителя.
В 1989 году, когда в Латвию приехал тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, ему показали одно из самых богатых хозяйств республики. Горбачев разрешил предприятию вести экономическую деятельность за рубежом.
После этого Лучанский создал первую в СССР негосударственную внешнеторговую компанию "Адажи Импекс". Уже через год ее оборот составлял около 50 миллионов долларов.
В 1990 году Лучанский основал в Австрии компанию Nordex, которая стала первым предприятием на Западе с участием советского капитала. Также он занимал руководящие должности в Международном конгрессе промышленников и предпринимателей и Центре инвестиционных проектов и программ России.
В интернете можно встретить утверждение, что Лучанский даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как "человек, который быстрее всех в Европе зарабатывает деньги".