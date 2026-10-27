Израиль выбирает новое правительство: удастся ли Нетаньяху удержаться у власти при поддержке Трампа?
Во вторник, 27 октября, в Израиле проходят парламентские выборы, от которых зависит политическое будущее премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Голосование стало первым после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавших войн на Ближнем Востоке. Незадолго до выборов в борьбу за голоса избирателей включился и президент США Дональд Трамп, открыто призвавший поддержать действующего премьера.
Израильтянам предстоит избрать 120 депутатов Кнессета. Нынешнее голосование рассматривается как важная проверка доверия к Нетаньяху, который руководит страной с декабря 2022 года, а до этого занимал пост премьер-министра с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год.
Одной из главных тем выборов стала ответственность правительства за события 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль. Последовавшие военные действия в секторе Газа, Ливане и Иране, вопросы национальной безопасности, экономические трудности и внутренние политические разногласия также оказались в центре предвыборной кампании.
Трамп открыто поддержал Нетаньяху
Особое внимание привлекла позиция президента США Дональда Трампа, который 18 октября объявил о полной поддержке переизбрания Нетаньяху. Американский лидер назвал его сильным руководителем и важнейшим партнером Вашингтона в противостоянии Ирану.
Накануне выборов, 26 октября, Трамп вновь обратился к израильским избирателям с призывом поддержать действующего премьера. Он подчеркнул необходимость завершить совместные действия против Ирана и дал понять, что избрание другого руководителя может осложнить сотрудничество двух стран в этом вопросе.
Нетаньяху активно использовал заявления Трампа в своей предвыборной кампании, представляя тесные отношения с американским президентом как одно из главных преимуществ своего руководства. При этом в последние месяцы между двумя политиками возникали разногласия относительно дальнейших действий против Ирана и ситуации в секторе Газа.
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Кто может сменить Нетаньяху?
Одним из главных соперников действующего премьера стал бывший начальник Генерального штаба армии Израиля Гади Айзенкот, возглавляющий центристскую партию Yashar. Он выступает за расследование обстоятельств нападения ХАМАС и критикует нынешнее правительство за ошибки в сфере безопасности.
Среди других влиятельных участников политической борьбы - бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид, возглавляющие совместный политический альянс, а также лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман. В ответ на поддержку Нетаньяху со стороны Трампа Айзенкот подчеркнул, что уважает американского президента, однако определять будущее Израиля должны исключительно его граждане.
Предвыборные опросы свидетельствовали о напряженной борьбе. Партии Нетаньяху Ликуд и центристской Yashar прогнозировали примерно по 20 депутатских мандатов, однако ни один из политических лагерей не имел гарантированного большинства для формирования правительства.
Почему результаты выборов могут оказаться неожиданными?
Израильская избирательная система устроена таким образом, что граждане голосуют за партийные списки, а не непосредственно за премьер-министра. Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата из 120. Это означает, что даже партия, получившая наибольшее количество голосов, не обязательно сможет сформировать правительство. Решающее значение будут иметь переговоры между политическими силами и способность их лидеров создать коалицию.
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Особенно важной может оказаться позиция небольших партий, включая религиозные и арабские политические объединения. Их результаты способны повлиять на распределение сил между основными блоками.
Израильтяне прилетели из других стран, чтобы проголосовать
Перед выборами в Израиль прилетели граждане страны, которые живут в разных странах мира. Многие из них давно обосновались за границей, но по-прежнему следят за тем, что происходит на родине, переживают за ее будущее и хотят, чтобы их голос тоже был услышан.
На фоне политической напряженности и противостояния Биньямина Нетаньяху с его оппонентами участие каждого избирателя приобретает особое значение. Для израильтян, живущих в других странах, поездка на родину может стать способом лично принять участие в определении политического курса государства.
Когда станет известно, кто победил?
После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. Первые предварительные оценки позволят определить расстановку сил в парламенте, однако окончательный ответ на вопрос о том, кто станет премьер-министром, может появиться значительно позже.
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После установления результатов президент Израиля Ицхак Герцог проведет консультации с представителями парламентских партий и поручит одному из политиков сформировать правительство. Коалиционные переговоры могут продолжаться несколько недель и даже месяцев.