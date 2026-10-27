Мэр Риги сообщил, где может быть построена переправа на время ремонта Вантового моста
На время ремонта Вантового моста в Риге может появиться временная переправа через Даугаву. Где именно ее хотят построить и когда она сможет принять транспорт, рассказал председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
На время ремонта Вантового моста временный мост может быть построен со стороны моря, сообщил в интервью телеканалу TV3 председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. В то же время он подчеркнул, что вопрос о местоположении временного моста пока остается открытым.
Клейнбергс отметил, что строительство временного моста может стать вполне реальным частичным решением транспортных проблем на период ремонта Вантового моста. Он напомнил, что предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) уже провело закупку сборного моста, однако заключенный LVC договор с австрийской компанией Waagner-Biro Bridge Systems предусматривает поставку конструкций общей длиной 360 метров, тогда как ширина Даугавы в этом месте больше.
По мнению мэра Риги, необходимые конструкции для временного моста могут быть изготовлены к осени следующего года, что позволит установить его до начала активной фазы ремонтных работ.
Клейнбергс сообщил, что параллельно анализируется работа 55 рижских перекрестков на предмет того, как изменить организацию движения и их пропускную способность, чтобы во время ремонта Вантового моста движение на других мостах через Даугаву было более быстрым.
Как сообщалось, основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в 2027 году. На время его ремонта самоуправление намерено установить временный мост через Даугаву.
В конкурсе на ремонт Вантового моста победило объединение предприятий Vanšu tilts, которое выполнит работы за 69,8 млн евро без налога на добавленную стоимость.
На ремонт Вантового моста в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году - до 42 млн евро, в 2028 году - до 35,76 млн евро. Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, а высота пилона достигает 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, замену вант и строительство отдельной пешеходной зоны и велоинфраструктуры.
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Ранее Otkrito сообщал, что своим взглядом на проблему ремонта Вантового моста поделился председатель правления строительной компании Tilts Сергей Гриднев. В свое время он участвовал в строительстве этого моста, а теперь его предприятие займется реконструкцией.