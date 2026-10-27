Мэр Риги сообщил, где может быть построена переправа на время ремонта Вантового моста

На время ремонта Вантового моста временный мост может быть построен со стороны моря, сообщил в интервью телеканалу TV3 председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. В то же время он подчеркнул, что вопрос о местоположении временного моста пока остается открытым.