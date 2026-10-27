Старая техника пылится дома? В Латвии ее можно бесплатно сдать и выиграть 50 евро

"Мы впускаем электропризраков в свои дома, давая себе разные обещания. Но если годами ничего не меняется, пора с ними попрощаться. Даже ненужные или давно отложенные приборы содержат ценные материалы, которые можно использовать повторно. В то же время неисправные устройства могут создавать риск возгорания как при попадании в контейнеры для несортированных отходов, так и при длительном хранении дома. Этой кампанией мы призываем перейти от мысли "когда-нибудь пригодится" к решению "пора избавиться" и сдавать устройства в специально предназначенных для этого местах", - отмечает эксперт по экологическому образованию Zaļā josta Иева Эрта.