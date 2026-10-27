Старая техника пылится дома? В Латвии ее можно бесплатно сдать и выиграть 50 евро
Компания по управлению системой ответственности производителей Zaļā josta совместно с сетью магазинов Lidl Latvija с 31 октября по 21 ноября организует акцию по сбору электротехники "Избавься от своих электропризраков!". В ее рамках жители Риги, Огре, Саласпилса, Елгавы и Сигулды смогут бесплатно сдать старые и ненужные электроприборы, а также принять участие в конкурсе с возможностью выиграть подарочные карты номиналом 50 евро.
Электропризраки - это электроприборы, которые больше не используются дома. Одни давно не работают, другие хранятся в надежде когда-нибудь их починить или отдать знакомым, третьи просто лежат без дела. Однако реальность такова, что старые устройства и клубки проводов годами собирают пыль и постепенно превращаются в настоящих электропризраков.
Zaļā josta призывает воспользоваться акцией, чтобы освободить место дома и передать ненужную электротехнику на безопасную утилизацию.
"Мы впускаем электропризраков в свои дома, давая себе разные обещания. Но если годами ничего не меняется, пора с ними попрощаться. Даже ненужные или давно отложенные приборы содержат ценные материалы, которые можно использовать повторно. В то же время неисправные устройства могут создавать риск возгорания как при попадании в контейнеры для несортированных отходов, так и при длительном хранении дома. Этой кампанией мы призываем перейти от мысли "когда-нибудь пригодится" к решению "пора избавиться" и сдавать устройства в специально предназначенных для этого местах", - отмечает эксперт по экологическому образованию Zaļā josta Иева Эрта.
Электроприборы могут содержать токсичные металлы и вредные вещества. Попадая в окружающую среду, они способны загрязнять почву и грунтовые воды, а также угрожать здоровью людей и животных. Поэтому такую технику необходимо сдавать в специальные пункты приема и на площадки сортировки отходов. Во время акции сделать это будет еще проще.
Четыре субботы - восемь пунктов приема
Кампания начнется в Хэллоуин, 31 октября, и продолжится еще три субботы. В каждый из дней акции электроприборы можно будет сдать с 10:00 до 15:00 на парковках восьми магазинов Lidl.
- 31 октября: Рига, улица Териню, 62, и бульвар Анниньмуйжас, 77 (Иманта).
- 7 ноября: Огре, проспект Кална, 2А, и Саласпилс, улица Сколас, 4А.
- 14 ноября: Елгава, улица Ригас, 50, и Сигулда, Видземское шоссе, 2.
- 21 ноября: Рига, улица Стирну, 31 (Пурвциемс), и улица Анниньмуйжас, 8А (Золитуде).
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В указанных местах и в установленное время будут размещены контейнеры компании по обращению с опасными отходами BAO. Жители смогут бесплатно сдать в них старую и ненужную электротехнику.
Организаторы напоминают, что сдавать электроприборы в специальные пункты приема можно и вне акции. Информацию о местах сбора и практические советы по сортировке отходов можно найти на экологической образовательной платформе Zaļā josta - videspratiba.lv.
Попрощайся с электропризраком и выиграй приз!
Помимо сдачи электротехники, жители смогут принять участие в конкурсе "Попрощайся с электропризраком и выиграй призы!".
Для участия необходимо в период с 31 октября по 21 ноября сдать ненужный электроприбор в одном из пунктов приема в соответствующий день акции и сделать фотографию, на которой будут видны процесс сдачи устройства и место проведения акции. Затем нужно зарегистрировать свое участие, загрузив снимок на сайт www.zalajosta.lv/elektrospoki/.
24 ноября Zaļā josta проведет розыгрыш среди участников конкурса и определит десять победителей, каждый из которых получит подарочную карту Lidl номиналом 50 евро.