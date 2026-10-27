В нескольких районах Риги возможны проблемы с водой - что нужно знать жителям

Профилактическая промывка водопроводных сетей необходима для поддержания стабильного качества воды и надежного водоснабжения. Процедура помогает предотвращать накопление отложений внутри труб. В этом году Rīgas ūdens планировало промыть в общей сложности 360 километров водопроводных сетей. Этот объем уже выполнен, однако теплая погода позволяет продолжить работы. Если необходимое качество воды будет достигнуто раньше запланированного срока, промывку завершат досрочно.