В нескольких районах Риги возможны проблемы с водой - что нужно знать жителям
Жителей нескольких районов Риги предупреждают об изменениях качества воды из-за промывки магистрального водопровода. В некоторых местах вода может стать мутной, а в Лангстини и части Упесциемса временно отключат водоснабжение.
Работы начались в 9:00 вторника и должны завершиться в пятницу, 30 октября, в 8:00. Во время промывки возможно помутнение воды на Югле, Тейке, в Чиекуркалнсе и Берги.
Кроме того, с сегодняшнего дня, 27 октября, с 9:00 до 22:00 28 октября будет прекращено водоснабжение в Лангстини Гаркалнской волости и части Упесциемса.
Профилактическая промывка водопроводных сетей необходима для поддержания стабильного качества воды и надежного водоснабжения. Процедура помогает предотвращать накопление отложений внутри труб. В этом году Rīgas ūdens планировало промыть в общей сложности 360 километров водопроводных сетей. Этот объем уже выполнен, однако теплая погода позволяет продолжить работы. Если необходимое качество воды будет достигнуто раньше запланированного срока, промывку завершат досрочно.
После проведения работ в перечисленных районах вода может выглядеть беловатой из-за насыщения воздухом. В компании подчеркивают, что такая вода безопасна для употребления и не представляет угрозы для здоровья.
Во время промывки скорость водного потока увеличивают, чтобы удалить из труб накопившиеся отложения - частицы железа и минералов. Это помогает уменьшить мутность, улучшить цвет и вкус воды.
На основании исследования, проведенного совместно с Рижским техническим университетом, предприятие разработало долгосрочный план промывки водопроводной сети. Он позволяет определить очередность работ на сети общей протяженностью почти 1550 километров. Согласно плану, магистральные и распределительные водопроводы должны промываться не реже одного раза в пять лет.