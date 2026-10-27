В Огрском крае поваленные бурей деревья выставят на аукцион
Августовская буря повалила и повредила деревья в лесах Огрского края. Теперь местные власти планируют продать древесину с аукциона: стартовая цена превышает 6200 евро. Финансовый комитет Огрской краевой думы одобрил соответствующий проект решения, который будет вынесен на заседание думы.
На аукцион планируют выставить 131,36 кубометра круглого лесоматериала и 53,23 кубометра веток.
Во время августовской бури в лесах Огрского края множество деревьев было сломано, вырвано с корнями или повреждено другим образом. Для устранения последствий стихии и приведения лесных участков в порядок муниципальное агентство по развитию туристического, спортивного и рекреационного комплекса Zilie kalni организовало вырубку поврежденных деревьев и вывоз древесины. Работы проводились на четырех принадлежащих самоуправлению участках: на улицах Залкшу, Клусая и Суну в Огре, а также на территории хозяйства Gobas в Тинужской волости. Вырубка выполнялась на основании разрешений Государственной лесной службы.
Поскольку полученная древесина не требуется для выполнения функций самоуправления, было решено продать ее на аукционе с повышением цены. На основании четырех оценок, подготовленных 2 октября, комиссия по оценке муниципального имущества и проведению аукционов установила общую начальную стоимость в размере 6242,01 евро. Вырученные от продажи средства пополнят бюджет агентства Zilie kalni. Их можно будет использовать для выполнения задач, предусмотренных нормативными актами. Информация о проведении аукциона, условиях участия и сроках подачи заявок будет опубликована после утверждения правил торгов.
Напомним, что 22 августа и в последующую ночь Латвию накрыла сильнейшая летняя буря за последние десятилетия. В отдельных местах скорость ветра превышала 30 метров в секунду.
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Стихия нанесла масштабный ущерб распределительным и магистральным электросетям. Максимальное число одновременно зарегистрированных отключений электричества достигло 285 000. Из-за повреждений электросетей во многих местах также пропадала связь, не работали автозаправочные станции, а местами закрывались магазины.