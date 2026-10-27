В Огрском крае поваленные бурей деревья выставят на аукцион

Во время августовской бури в лесах Огрского края множество деревьев было сломано, вырвано с корнями или повреждено другим образом. Для устранения последствий стихии и приведения лесных участков в порядок муниципальное агентство по развитию туристического, спортивного и рекреационного комплекса Zilie kalni организовало вырубку поврежденных деревьев и вывоз древесины. Работы проводились на четырех принадлежащих самоуправлению участках: на улицах Залкшу, Клусая и Суну в Огре, а также на территории хозяйства Gobas в Тинужской волости. Вырубка выполнялась на основании разрешений Государственной лесной службы.