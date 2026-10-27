Находки дайверов на дне Даугавы возле Вантового моста поражают воображение. ВИДЕО
Старинные часы, номерной знак от "Жигулей", смартфон и даже сковорода - чего только не находят на дне Даугавы! Водолазы обследовали пляж Кипсала в Риге и показали свои необычные находки.
Елгавское объединение водолазов Mitau diver Mitau diver отправились в Ригу, чтобы обследовать пляж Кипсала и его окрестности. "Хорошая новость - сам пляж чистый! Но, изучая прилегающую территорию, мы обнаружили немало интересных вещей. Под водой порой можно найти то, о существовании чего даже не догадываешься, стоя на берегу", - сообщили водолазы 25 октября, опубликовав видео с находками.
Объединение регулярно обследует латвийские водоемы, изучая то, что скрывается под водой, и по возможности помогает поддерживать их в чистоте. Свой подход водолазы описывают так: "Mitau diver заглядывают туда, куда другие не смотрят!"
На этот раз со дна Даугавы подняли старинные часы, которые, возможно, когда-то отсчитывали время в гостиной какого-нибудь барона, а также старинный пресс-папье с известной английской пословицей: "Time enjoyed wasting is not wasted time" ("Время, проведенное с удовольствием, не потрачено зря").
Среди находок оказались и вещи гораздо более современного происхождения: самокат и смартфон. Кроме того, водолазы обнаружили номерной знак от старого автомобиля "Жигули", удочку и кухонную утварь - от кружки до сковороды.