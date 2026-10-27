Находки дайверов на дне Даугавы возле Вантового моста поражают воображение. ВИДЕО

Елгавское объединение водолазов Mitau diver Mitau diver отправились в Ригу, чтобы обследовать пляж Кипсала и его окрестности. "Хорошая новость - сам пляж чистый! Но, изучая прилегающую территорию, мы обнаружили немало интересных вещей. Под водой порой можно найти то, о существовании чего даже не догадываешься, стоя на берегу", - сообщили водолазы 25 октября, опубликовав видео с находками.