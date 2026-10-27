В понедельник в Латвии произошли два пожара со смертельным исходом

В 12:49 был получен вызов в Тукумский край, где в одноэтажном жилом доме произошло возгорание на площади 45 квадратных метров. Пожарные обнаружили в здании пострадавшего и передали его медикам, однако и в этом случае спасти жизнь человека не удалось.