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Аварии и происшествия
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В понедельник в Латвии произошли два пожара со смертельным исходом
Два пожара в жилых домах Латвии закончились трагедией: в Екабпилсском и Тукумском краях погибли два человека. В одном случае огонь охватил кровать и домашние вещи, в другом - сразу несколько помещений дома.
В понедельник в 10:34 в Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) получили вызов в Екабпилсский край, где в двухэтажном жилом доме произошел пожар на площади 6 квадратных метров. Спасатели вынесли из здания пострадавшего, но Служба неотложной медицинской помощи констатировала его смерть.
В 12:49 был получен вызов в Тукумский край, где в одноэтажном жилом доме произошло возгорание на площади 45 квадратных метров. Пожарные обнаружили в здании пострадавшего и передали его медикам, однако и в этом случае спасти жизнь человека не удалось.
За сутки с 6:30 понедельника до 6:30 вторника ГПСС в общей сложности получила 42 вызова: шесть на тушение пожаров, 25 на спасательные работы, а еще 11 вызовов оказались ложными.