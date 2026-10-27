Во вторник воздух прогреется до +13 градусов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник воздух прогреется до +13 градусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до +9...+13 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На большей части территории страны день будет солнечным со слабым и умеренным южным, юго-западным ветром. На побережье ожидается более сильный ветер - в Вентспилсе его скорость в порывах достигнет 16 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается, облаков станет меньше, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Воздух в столице прогреется до +12 градусов.

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