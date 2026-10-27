Во вторник воздух прогреется до +13 градусов

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На большей части территории страны день будет солнечным со слабым и умеренным южным, юго-западным ветром. На побережье ожидается более сильный ветер - в Вентспилсе его скорость в порывах достигнет 16 метров в секунду.