В зале творилось невообразимое - австралийцы устроили жаркую ночь в Риге. ВИДЕО
Фото: Otkrito
В Риге выступили австралийские красавчики из Thunder from Down Under.
В Латвии

В зале творилось невообразимое - австралийцы устроили жаркую ночь в Риге. ВИДЕО

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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26 октября в рижском ATTA Centre было по-настоящему жарко! Австралийские красавчики из Thunder from Down Under устроили откровенное танцевальное шоу, собрав полный зал восторженных зрителей. Otkrito побывал на выступлении и увидел, что творится в зале.

Thunder from Down Under - это не просто танцевальная группа, а настоящее мужское шоу с элементами стриптиза, юмора и театрального представления. Здесь все построено на харизме артистов, эффектных движениях, ярких костюмах и постоянном общении со зрителями.

Коллектив выступает уже более 30 лет и особенно известен благодаря своим шоу в Лас-Вегасе. За это время австралийские танцоры успели покорить публику в разных странах мира. В Ригу они приехали с программой Most Wanted Tour 2026.

Thunder from Down Under в Риге:

И надо сказать, что рижская публика встретила гостей очень горячо. Зал был полон, а атмосфера с первых минут напоминала большую вечеринку. Зрители громко аплодировали, смеялись, кричали и совершенно не стеснялись выражать свои эмоции.

Само представление оказалось гораздо интереснее, чем можно представить, услышав слово "стриптиз". Это было полноценное шоу с энергичными танцами, музыкой, юмором и постоянной сменой образов. Австралийские красавчики появлялись на сцене в роли ковбоев, военных, пожарных и спортсменов, и каждый новый выход вызывал бурную реакцию зала. Артисты прекрасно знали, как привлечь внимание публики и удерживать его на протяжении всего вечера.

Фото: Otkrito
Танцоры выступили в разных образах - от ковбоев до пожарных и военных.
Танцоры выступили в разных образах - от ковбоев до пожарных и военных.

Австралийские красавчики демонстрировали отличную физическую форму, уверенно двигались по сцене и то и дело подогревали атмосферу своими танцами. Конечно, без весьма откровенных моментов не обошлось. Но все происходило с юмором и легкостью, поэтому выступление воспринималось скорее как веселое и немного провокационное развлечение для взрослых.

Особенно горячо становилось, когда танцоры приглашали девушек из зала на сцену. Для счастливиц артисты устраивали персональные танцы. Публика встречала такие моменты восторженными криками, смехом и бурными аплодисментами. Причем сцена была далеко не единственным местом действия. На протяжении вечера танцоры неоднократно спускались в зал, подходили к зрителям и танцевали прямо рядом с ними.

Одним из самых забавных моментов вечера стал необычный конкурс. На сцену пригласили трех добровольцев, которым предстояло изобразить оргазм. Участники старались вовсю, не стесняясь публики, а зрители буквально взрывались от смеха и аплодисментов! 

Было заметно, что публика пришла не просто посмотреть на красивых мужчин, а действительно отдохнуть, повеселиться и получить новые впечатления. И судя по реакции зала, австралийцам удалось оправдать ожидания.

Фото: Otkrito
Танцоры удивляли зрителей зрелищными акробатическими трюками.
Танцоры удивляли зрителей зрелищными акробатическими трюками.

А после окончания шоу стало ясно, что расставаться с австралийскими красавчиками восторженные зрители совсем не спешили. За возможностью сфотографироваться с танцорами выстроилась огромная очередь из разгоряченных дам.

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