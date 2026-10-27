В зале творилось невообразимое - австралийцы устроили жаркую ночь в Риге. ВИДЕО

Само представление оказалось гораздо интереснее, чем можно представить, услышав слово "стриптиз". Это было полноценное шоу с энергичными танцами, музыкой, юмором и постоянной сменой образов. Австралийские красавчики появлялись на сцене в роли ковбоев, военных, пожарных и спортсменов, и каждый новый выход вызывал бурную реакцию зала. Артисты прекрасно знали, как привлечь внимание публики и удерживать его на протяжении всего вечера.