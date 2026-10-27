Как платить меньше за отопление: глава Rīgas siltums назвал главную проблему рижских домов

В эфире программы "Ziņu top. Runā Rīga" на TV24 один из зрителей спросил, что он может сделать для уменьшения платы за отопление, если тариф вырос. Ведущий отметил, что отдельный житель не всегда способен существенно повлиять на собственный счет, если тепло теряет весь дом. При этом экономия одного человека уменьшает общее потребление, а значит, может принести пользу всем жильцам.