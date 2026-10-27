Как платить меньше за отопление: глава Rīgas siltums назвал главную проблему рижских домов
Почему даже при экономии на отоплении счета за квартиру могут оставаться высокими? Глава Rīgas siltums объяснил, куда уходит тепло в рижских домах и какие привычки соседей мешают экономить.
В эфире программы "Ziņu top. Runā Rīga" на TV24 один из зрителей спросил, что он может сделать для уменьшения платы за отопление, если тариф вырос. Ведущий отметил, что отдельный житель не всегда способен существенно повлиять на собственный счет, если тепло теряет весь дом. При этом экономия одного человека уменьшает общее потребление, а значит, может принести пользу всем жильцам.
Глава предприятия Rīgas siltums Калвис Калниньш согласился, что экономить все равно имеет смысл, но обратил внимание на гораздо более масштабную проблему - низкую энергоэффективность зданий.
Более 2000 домов в Риге теряют тепло
Руководитель Rīgas siltums объяснил, что производство и доставка тепловой энергии требуют целой цепочки затрат. Природный газ закупают за рубежом, доставляют в Литву, затем перекачивают в Инчукалнское подземное газохранилище. Оттуда газ поступает на теплоэлектростанции, где его сжигают для производства тепловой и электрической энергии. После этого тепло по трубопроводам доставляют в дома.
Однако после всех этих усилий значительная часть энергии может попросту уходить наружу. "Я бы сказал, что для меня как инженера очень болезненный момент - это сами здания. В Риге более 2000 домов с низким классом энергоэффективности", - пояснил Калниньш.
По его словам, тепло уходит через стены, двери и окна. В результате ресурсы, затраченные на производство и доставку энергии, используются неэффективно.
Поэтому наиболее действенным способом снизить расходы он считает комплексную реновацию дома. По оценке Калниньша, улучшение энергоэффективности здания позволяет сэкономить до 60% тепловой энергии.
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Почему экономия в одной квартире не всегда заметна
Счет за отопление зависит от двух основных составляющих: тарифа на тепло и объема потребления.
Тариф отдельный житель непосредственно изменить не может. Зато на потребление влияют состояние здания, температура воздуха на улице и поведение самих жильцов. Если дом плохо сохраняет тепло, попытки одного человека уменьшить отопление в своей квартире не обязательно приведут к заметному сокращению его счета. При этом снижение общего потребления может принести экономию всему дому.
Именно поэтому, по мнению Калниньша, важно не только следить за температурой в собственной квартире, но и обращать внимание на состояние здания и общие привычки жильцов. Не все меры по экономии требуют больших вложений. Иногда достаточно изменить повседневные привычки. Калниньш привел пример с курением в подъезде. Если сосед выходит покурить и оставляет открытыми двери или окна, теплый воздух начинает уходить наружу.
Поэтому он призвал жильцов не стесняться напоминать соседям о необходимости закрывать двери и окна в местах общего пользования. На первый взгляд это мелочь, но подобные привычки могут увеличивать общие теплопотери здания.
Ведущий в шутку заметил, что человек, который напоминает всем закрывать двери, рискует прослыть неприятным соседом. Тем не менее Калниньш подчеркнул, что такие простые действия тоже имеют значение.
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Днем - 20-22 градуса, ночью - около 18
Еще один способ уменьшить потребление тепла - регулировать отопление, если техническая система дома позволяет это делать. Например, уходя из дома, можно снизить температуру радиаторов. Ночью также необязательно поддерживать такую же температуру, как днем.
Калниньш предложил ориентироваться примерно на 20-22 градуса днем и около 18 градусов ночью. При этом конкретный режим зависит от особенностей помещения и погодных условий.
Эксперт подчеркнул, что регулировать отопление следует с учетом реальной ситуации: в сильные морозы возможности экономии будут отличаться от тех, которые есть при более теплой погоде.