Денег нет даже на ангары: Служба неотложной помощи может лишиться дополнительной базы

NMPD обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить использование ангаров. Был заключен договор аренды с частными землевладельцами, предусматривающий ежемесячную плату в размере 207 евро. Часть этих средств покрывала больница, которая продолжала использовать один из ангаров в качестве склада. Расчеты службы показали, что для ограждения территории потребуется не менее 20 000 евро. Но самые крупные инвестиции - около полумиллиона евро - нужны для переоборудования помещений. Ангар не утеплен, в нем нет коммуникаций. Однако денег на это в течение трех лет не было, поэтому в сентябре служба сообщила министерству, что откажется от этой собственности.