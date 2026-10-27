Денег нет даже на ангары: Служба неотложной помощи может лишиться дополнительной базы
Государство годами платит за пустующие ангары рядом с крупнейшей больницей Латвии, но так и не нашло денег, чтобы привести их в порядок. Теперь Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) может отказаться от этих помещений.
Министерство здравоохранения в бюджете на следующий год запрашивает дополнительные 826 миллионов. Полтора миллиона необходимо найти для укрепления Службы неотложной медицинской помощи. Как заявил заместитель госсекретаря Минздрава Борис Книгин, если денег не будет, возможно, придется повторно подать предложения о закрытии одного из центров услуг NMPD.
В условиях нехватки средств служба арендует пустующие и неиспользуемые помещения. План использования их для хранения государственных материальных резервов не осуществился, сообщает программа телеканала TV3 "Ничего личного". В 2023 году NMPD увидела возможность создать дополнительную базу рядом с крупнейшей латвийской больницей. Здесь уже много лет на частной земле стоят большие ангары, принадлежащие государству. Оба ангара расположены в стратегически важном месте в южной части Восточной больницы. Самоуправление безвозмездно передало их Министерству здравоохранения еще во времена мэра Яниса Биркса. NMPD планировала хранить здесь государственные материальные резервы и поддерживать свой фонд оборудования. Один из ангаров также планировалось переоборудовать под нужды автопарка.
NMPD обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить использование ангаров. Был заключен договор аренды с частными землевладельцами, предусматривающий ежемесячную плату в размере 207 евро. Часть этих средств покрывала больница, которая продолжала использовать один из ангаров в качестве склада. Расчеты службы показали, что для ограждения территории потребуется не менее 20 000 евро. Но самые крупные инвестиции - около полумиллиона евро - нужны для переоборудования помещений. Ангар не утеплен, в нем нет коммуникаций. Однако денег на это в течение трех лет не было, поэтому в сентябре служба сообщила министерству, что откажется от этой собственности.
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"Для того чтобы приспособить их (ангары) к современным потребностям, необходимы значительные средства. NMPD отправила запрос на приоритетные меры и получила подтверждение, что свободных средств нет", - говорит госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валулиене.