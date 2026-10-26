Семь мотогонщиков получили химические ожоги на территории бывшего завода в Лиепае

Каспарс Эркулис заявил, что Латвийская федерация мотоспорта получила все необходимые согласования для проведения соревнований. Мероприятие и спортсмены были застрахованы. По его словам, территория бывшего завода с заброшенными зданиями, бетонными препятствиями, кирпичными насыпями и другими сложными элементами хорошо подходила для соревнований высокого уровня. Спортсмены тренировались на этой трассе и раньше, однако никаких признаков возможной угрозы их здоровью не было.