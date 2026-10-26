Семь мотогонщиков получили химические ожоги на территории бывшего завода в Лиепае
Семь участников мотогонок в Лиепае получили химические ожоги ног, проезжая по трассе на территории бывшего завода Liepājas metalurgs. Теперь специалисты выясняют, что именно вызвало ожоги и почему опасный участок не был огорожен.
Семь участников соревнований по мотоспорту Amber Piston Hard Enduro получили химические ожоги во время заездов на территории бывшего завода Liepājas metalurgs. Инцидент произошел в субботу, 24 октября. По информации Лиепайской региональной больницы, спортсмены получили легкие и средние по тяжести химические ожоги голеней. После осмотра всех пострадавших отпустили на амбулаторное лечение под наблюдение семейных врачей.
Представитель комиссии по эндуро Латвийской федерации мотоспорта Каспарс Эркулис сообщил агентству LETA, что четверо спортсменов с более серьезными ожогами обратились в Государственный центр ожогов для проверки состояния здоровья. Среди пострадавших есть представители всех трех стран Балтии. Федерация поддерживает связь со всеми участниками и предупредила их, что при малейших подозрениях на проблемы со здоровьем необходимо обращаться к медикам.
Возможная причина - известковые отходы
Государственная служба окружающей среды (VVD) взяла пробы почвы для лабораторного анализа. Специалисты проверят наличие извести и ее концентрацию, чтобы выяснить, могли ли эти вещества вызвать химические ожоги. Территория бывшего завода включена в реестр загрязненных и потенциально загрязненных мест. Исторически здесь находилась площадка для известковых отходов, через которую и проезжали участники соревнований.
Представитель VVD Айя Ялинска пояснила, что ведомство не согласовывает проведение публичных мероприятий, в том числе спортивных соревнований. За безопасность мероприятия отвечает организатор, который при подготовке должен оценивать возможные риски, связанные в том числе с предыдущим использованием территории.
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При этом наличие исторического загрязнения само по себе не означает, что территория представляет непосредственную опасность или должна быть полностью огорожена. Однако этот фактор необходимо учитывать при планировании ее дальнейшего использования.
Организаторы считают произошедшее несчастным случаем
Каспарс Эркулис заявил, что Латвийская федерация мотоспорта получила все необходимые согласования для проведения соревнований. Мероприятие и спортсмены были застрахованы. По его словам, территория бывшего завода с заброшенными зданиями, бетонными препятствиями, кирпичными насыпями и другими сложными элементами хорошо подходила для соревнований высокого уровня. Спортсмены тренировались на этой трассе и раньше, однако никаких признаков возможной угрозы их здоровью не было.
"Это несчастное стечение обстоятельств, в результате которого спортсмены получили химические ожоги, а не халатность или невнимательность организаторов", - заявил Эркулис.
Полиция, прибывшая на место происшествия после сообщения о пострадавших, начала административный процесс по факту причинения телесных повреждений. На месте также работали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и специалисты VVD.
Более 200 гектаров промышленной территории
Представитель Лиепайского управления специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге напомнила, что бывший завод представляет собой историческую промышленную территорию, где до сих пор встречаются материалы, оставшиеся после различных производственных процессов.
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После перехода территории под управление Лиепайской СЭЗ в ее распоряжении оказалось более 200 гектаров заброшенной промышленной земли с историческим загрязнением почвы и грунтовых вод, мазутными озерами, скоплениями технологических отходов и другими экологическими рисками.
Некоторые участки огорожены и закрыты для общественного доступа. Однако зона, где находятся технологически обработанные известковые отходы и проходили мотогонки, ранее к таким участкам не относилась.
По словам Ратниеце-Кадеге, этот случай напоминает о том, насколько сложным и длительным является восстановление бывших промышленных территорий. Завод более ста лет использовался для тяжелой промышленности, поэтому его преобразование требует последовательной и долгосрочной работы. В Лиепайской СЭЗ заявили, что продолжат приводить территорию в порядок и создавать условия для ее безопасного и устойчивого развития. Управление также пожелало пострадавшим спортсменам скорейшего выздоровления.
Главный вопрос теперь - что именно вызвало химические ожоги и можно ли было предотвратить происшествие. Ответ на него должны дать результаты лабораторных исследований почвы.