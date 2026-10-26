"Это было похоже на взрывы": пассажиры поезда Рига - Елгава пережили страшные моменты

"В тот момент я действительно очень испугалась. Это были не просто звуки резкого торможения, а что-то похожее на взрывы. Люди ходили по вагону, волновались, звонили близким. Я все время видела кондуктора, но он ни разу не прошел по всему поезду, чтобы объяснить ситуацию. На мой взгляд, это необходимо было сделать", - рассказала женщина.