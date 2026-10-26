"Это было похоже на взрывы": пассажиры поезда Рига - Елгава пережили страшные моменты
Настоящий кошмар пережили пассажиры поезда Vivi, следовавшего в субботу из Риги в Елгаву. Во время поездки раздались звуки, похожие на взрывы, появились яркие вспышки, после чего состав остановился. Впоследствии выяснилось, что были повреждены токоприемник поезда и контактная сеть. Из поезда эвакуировали 140 человек, однако пассажиры жалуются, что практически не получали информации о происходящем.
Поезд, отправившийся из Риги в Елгаву 24 октября в 18:35, так и не прибыл в пункт назначения по расписанию. Одна из пассажирок рассказала, что незадолго до Олайне увидела необычайно яркую вспышку. После этого состав долго стоял на станции Олайне, затем продолжил движение, но вскоре вновь остановился, сообщает LSM.lv.
"В тот момент я действительно очень испугалась. Это были не просто звуки резкого торможения, а что-то похожее на взрывы. Люди ходили по вагону, волновались, звонили близким. Я все время видела кондуктора, но он ни разу не прошел по всему поезду, чтобы объяснить ситуацию. На мой взгляд, это необходимо было сделать", - рассказала женщина.
В социальных сетях другие очевидцы также сообщали о ярких вспышках. Один мужчина утверждал, что их было видно даже из Марупе, а другая свидетельница описала сильный дождь из оранжевых искр, сыпавшихся с проводов.
Что стало причиной происшествия?
В компании Pasažieru vilciens, работающей под брендом Vivi, пояснили, что автоматическое оповещение пассажиров в тот момент было невозможно. По утверждению предприятия, кондуктор прошел по составу, однако это потребовало времени, поскольку длина поезда составляет почти 110 метров. Не исключено, что из-за волнения некоторые пассажиры просто не услышали его сообщения.
Компания Latvijas dzelzceļš сообщила, что обстоятельства происшествия еще расследуются. Согласно предварительной информации, во время модернизации контактной сети один из установленных подрядчиком элементов - консоль - находился за пределами допустимого габарита. В результате были повреждены пантограф (токоприемник) поезда и существующая контактная сеть.
Руководитель внешних коммуникаций Vivi Даце Залдате-Розентале подчеркнула, что пассажирам ничего не угрожало. Эвакуацию начали только после подтверждения Latvijas dzelzceļš о полном отключении электричества в контактной сети.
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Эвакуация в темноте
Однако у пассажиров остались вопросы и к организации эвакуации 140 человек. По их словам, людей выводили из поезда в условиях недостаточной информированности, а путь по железнодорожным путям оказался непростым.
"Все шли, включали фонарики на телефонах. Некоторые спотыкались, потому что там, где сходятся рельсы, на земле расположено какое-то оборудование. Было темно. Один человек нес велосипед на плечах, другим приходилось тащить тяжелые электросамокаты. Это была далеко не простая прогулка", - рассказала пассажирка.
В Vivi признали, что предоставленной информации было недостаточно, и пообещали оценить, как можно улучшить информирование пассажиров в подобных ситуациях.