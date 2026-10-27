Обычная поездка в магазин закончилась ЧП: в Муцениеки прямо на парковке сгорел автомобиль

"Я схватил огнетушитель из машины и начал тушить, но он был маленький и почти не помог. Тогда побежал за большим огнетушителем, вроде бы потушил, но машина сразу снова загорелась. Прибежали соседи, тоже помогали тушить. Потом вызвали пожарных, они приехали и окончательно потушили огонь", - рассказал Эдвард.