Обычная поездка в магазин закончилась ЧП: в Муцениеки прямо на парковке сгорел автомобиль
Неприятное воскресенье пережил владелец автомобиля Citroen Berlingo в Муцениеки. После короткой поездки машина неожиданно загорелась на парковке возле дома. Что стало причиной происшествия, как действовал хозяин и что рассказывают очевидцы, выясняла передача "Degpunktā".
Владелец автомобиля Эдвард рассказал, что незадолго до происшествия ездил в магазин в Берги. Вернувшись домой, он начал парковаться, однако двигатель внезапно заглох.
"Я только что съездил в Берги в магазин. Когда вернулся, начал парковаться, двигатель заглох. Попытался снова завести машину, но она просто взорвалась и загорелась", - рассказал мужчина.
По информации полиции, причиной возгорания стало короткое замыкание. Соседи начали снимать происходящее на телефоны лишь после того, как были вызваны пожарные. Однако еще до прибытия спасателей владелец пытался самостоятельно справиться с огнем.
"Я схватил огнетушитель из машины и начал тушить, но он был маленький и почти не помог. Тогда побежал за большим огнетушителем, вроде бы потушил, но машина сразу снова загорелась. Прибежали соседи, тоже помогали тушить. Потом вызвали пожарных, они приехали и окончательно потушили огонь", - рассказал Эдвард.
Сосед Олег вспоминает, что все произошло внезапно: "Он начал ехать, и тут раздался какой-то бах. Долго не могли потушить".
Другая жительница дома, Ильяна, призналась, что испугалась возможного взрыва.
"Пламя распространялось во все стороны. Я даже не пошла переставлять свою машину подальше, потому что боялась, что автомобиль взорвется, а я в этот момент окажусь рядом", - рассказала женщина.
Другого автомобиля у Эдварда нет, однако пока это не создает серьезных трудностей, поскольку он работает неподалеку от дома. Гораздо больше мужчину беспокоит то, что обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев (OCTA) не покрывает ущерб от пожара, причиненный его собственному автомобилю.
При этом, по словам Эдварда, никаких признаков неисправности раньше не было. "Никаких проблем ни с техническим состоянием, ни с топливной системой не возникало. Все вроде бы было в порядке. Полгода ездил без каких-либо проблем", - отметил он.
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К счастью, сам владелец не пострадал, а автомобили соседей огонь не повредил. В завершение разговора Эдвард сообщил, что уже вызвал эвакуатор, который должен убрать сгоревшую машину с парковки.