Молодежь Латвии оценивает свое здоровье хуже, чем во многих других странах ЕС

В целом молодежь заметно оптимистичнее оценивает свое здоровье, чем население старших возрастов. Среди всех жителей ЕС от 16 лет хорошим или очень хорошим его назвали 67,9%, тогда как среди людей от 16 до 29 лет - 89,7%. За последние годы показатель среди молодежи изменился незначительно, снизившись с 91,1% в 2021 году.