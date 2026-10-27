Молодежь Латвии оценивает свое здоровье хуже, чем во многих других странах ЕС
В Латвии 85,3% молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет считают свое здоровье хорошим или очень хорошим. Это на 4,4 процентного пункта ниже среднего показателя Евросоюза, который в 2025 году составил 89,7%.
По данным Eurostat, реже всего хорошим или очень хорошим свое здоровье называли молодые жители Швеции - 74,4%, Нидерландов - 79,8% и Финляндии - 81,4%. Самые высокие показатели зафиксированы в Румынии - 98,2%, Греции - 98,1% и Хорватии - 95,9%. Всего в 14 странах ЕС доля положительно оценивающих свое здоровье молодых людей превышала 90%.
В целом молодежь заметно оптимистичнее оценивает свое здоровье, чем население старших возрастов. Среди всех жителей ЕС от 16 лет хорошим или очень хорошим его назвали 67,9%, тогда как среди людей от 16 до 29 лет - 89,7%. За последние годы показатель среди молодежи изменился незначительно, снизившись с 91,1% в 2021 году.
Молодые мужчины оценивают свое здоровье несколько лучше, чем женщины того же возраста. В среднем по ЕС положительную оценку дали 90,9% мужчин и 88,4% женщин в возрасте от 16 до 29 лет.
Данные также показывают связь между уровнем доходов и оценкой собственного здоровья. Среди молодых людей, живущих в домохозяйствах из группы с самыми низкими доходами, хорошим или очень хорошим свое здоровье считали 85,6%. Среди молодежи из наиболее обеспеченных домохозяйств таких было 93,7%. Разрыв составил 8,1 процентного пункта.