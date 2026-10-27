Эксперты объяснили, придется ли жителям Латвии платить больше за электричество этой зимой

Когда ветра, солнца и запасов воды недостаточно для покрытия спроса, необходимы источники, выработку которых можно оперативно увеличить. Эту роль выполняют газовые электростанции. Им не нужно работать непрерывно, поэтому подорожание газа не всегда отражается на ценах на электричество. Кроме того, газ на следующий отопительный сезон закупают заранее, поэтому изменение его цены сегодня не обязательно означает немедленное подорожание электроэнергии.