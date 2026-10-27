Эксперты объяснили, придется ли жителям Латвии платить больше за электричество этой зимой
Как сообщает компания Enefit, при прогнозировании цен на электричество необходимо учитывать погоду, ситуацию на мировом энергетическом рынке, а также то, какую модель покупки электроэнергии выбрал каждый потребитель и насколько гибко он может менять свое потребление.
Главная угроза - холод и безветрие
Биржевую цену электроэнергии напрямую определяет соотношение спроса и предложения. Зимой спрос естественным образом растет, поскольку для отопления, освещения и повседневных нужд требуется больше электроэнергии. В то же время предложение более дешевой возобновляемой энергии нередко сокращается, поскольку солнечной энергии значительно меньше, чем летом. Основным ресурсом для производства возобновляемой энергии становится ветер - при условии, что он действительно дует и в регионе достаточно ветроэлектростанций.
Если наступает продолжительный период холодов и безветрия, подобный тому, который мы пережили в январе этого года, спрос приходится покрывать за счет других, более дорогих источников, например тепловых электростанций.
Еще одна суровая зима может ощутимо ударить по бюджетам домохозяйств, тогда как мягкая, ветреная и дождливая осень и ветреная зима способны сбалансировать спрос и предложение, увеличив выработку ветровой и гидроэнергии.
Цены на газ влияют тоже
Когда ветра, солнца и запасов воды недостаточно для покрытия спроса, необходимы источники, выработку которых можно оперативно увеличить. Эту роль выполняют газовые электростанции. Им не нужно работать непрерывно, поэтому подорожание газа не всегда отражается на ценах на электричество. Кроме того, газ на следующий отопительный сезон закупают заранее, поэтому изменение его цены сегодня не обязательно означает немедленное подорожание электроэнергии.
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Сейчас газ стоит дороже, чем год назад, но одновременно в регионе вводятся новые ветроэнергетические мощности, которые могут помочь ослабить давление на цены. Итог будет зависеть от взаимодействия этих факторов.
"Мы не можем влиять на погоду и цены на газ, однако каждый из нас может оценить, как колебания цен на электричество отражаются на бюджете домохозяйства. Это зависит как от объема и привычек потребления, так и от вида договора", - заключают эксперты Enefit.