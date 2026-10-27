Чувствительная информация о латвийских туристах могла попасть на черный рынок в России
Данные сотен тысяч туристических бронирований оказались в центре расследования утечки информации, обнаруженной в Литве. В Латвии пока не знают, могли ли пострадать местные путешественники и насколько масштабной может быть утечка.
На прошлой неделе литовский портал Delfi.lt сообщил, что на российской платформе черного рынка данных обнаружили персональные данные путешественников из Литвы. В ходе расследования журналисты нашли в открытом доступе имена людей, даты рождения, номера телефонов, паспортные данные и сведения о поездках. Утечка затрагивала информацию о путешествиях из Литвы в Турцию, Грецию, Испанию и другие страны в период с 2012-го по 2026 год.
Среди обнаруженных записей были данные, связанные с туроператорами Tez Tour и Join Up, а также сотрудничающими с ними туристическими агентствами: Makalius, Kelioniu ekspresas, West Express, Noriu atostogu, Kelionu akademija, Baltic Tours и Amberturas.
В латвийской Государственной инспекции данных подчеркнули, что пока не получали информации о нарушении, которое затронуло бы клиентов в Латвии. Соответствующие поставщики туристических услуг также не сообщали ведомству о подобном инциденте. "Поэтому мы не можем подтвердить, затронуло ли это также клиентов из Латвии, и предоставить информацию о возможном масштабе утечки", - заявили в инспекции.
Хакеры заявляли о масштабном взломе Tez Tour
Еще в середине сентября хакерская группа DataSuckers взяла на себя ответственность за взлом систем туроператора Tez Tour в России и Беларуси.
По информации СМИ этих стран и самих хакеров, в результате атаки было скачано и уничтожено около 395,5 млн записей. Среди них - примерно 45 млн бронирований, почти 22 млн записей о бронировании путешествий, около 52 млн записей о бронировании отелей и 252 млн записей о финансовых операциях.
Читайте продолжение после рекламы
Пока неизвестно, связаны ли все обнаруженные в Литве данные непосредственно с этой атакой и могли ли в утечке оказаться сведения о клиентах из Латвии. Латвийские власти не подтверждают, что местные путешественники пострадали.