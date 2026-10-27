Чувствительная информация о латвийских туристах могла попасть на черный рынок в России

В латвийской Государственной инспекции данных подчеркнули, что пока не получали информации о нарушении, которое затронуло бы клиентов в Латвии. Соответствующие поставщики туристических услуг также не сообщали ведомству о подобном инциденте. "Поэтому мы не можем подтвердить, затронуло ли это также клиентов из Латвии, и предоставить информацию о возможном масштабе утечки", - заявили в инспекции.