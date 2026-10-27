Многие пострадавшие во время бури в августе до сих пор не получили возмещений ущерба по страховкам
Как сообщает Латвийская ассоциация страховщиков (LAA), к 22 октября страховщики получили 8211 заявление на возмещение ущерба, причиненного августовской бурей, из которых урегулированы 84%. В общей сложности к настоящему времени выплачено 9,7 миллиона евро.
С 21 сентября доля урегулированных заявлений выросла с 62% до 84%. За это время общее количество заявлений увеличилось на 5%, а число урегулированных - на 42%, достигнув 6876. Общая сумма выплаченных и зарезервированных возмещений составляет 13,84 миллиона евро.
Хотя по метеорологическим характеристикам августовская буря этого года была разрушительнее бури июля 2024 года, причиненный ею застрахованный ущерб пока не столь велик, как после предыдущих бурь. Президент LAA Янис Абашин подчеркивает, что каждая буря выявляет разные риски и преподносит уроки, которые необходимо учитывать при подготовке к следующим.
"Августовскую бурю можно назвать "электрической бурей": она отчетливо показала, насколько важна готовность предприятий к перебоям в электроснабжении. Крупному производству может оказаться недостаточно даже подключения к двум трансформаторным подстанциям - необходимы и генераторы, позволяющие продолжать работу при прекращении внешнего электроснабжения", - отмечает Янис Абашин.
Как сообщает страховщики, они продолжают рассматривать оставшиеся заявления и выплачивать возмещения, как только получают всю необходимую информацию для оценки ущерба. Из-за масштаба и сложности отдельных случаев их рассмотрение требует больше времени.
Большинство заявлений связано с повреждением имущества частных лиц и предприятий: сильный ветер сорвал или повредил кровлю, падающие деревья и ветки повредили фасады зданий и другое имущество, а из-за обильных осадков в отдельных местах были затоплены здания. По страхованию КАСКО получены заявления о повреждении автомобилей упавшими деревьями, ветками и другими предметами, перемещенными бурей. Заявлен также ущерб сельскохозяйственным культурам.