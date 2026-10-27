Многие пострадавшие во время бури в августе до сих пор не получили возмещений ущерба по страховкам

Хотя по метеорологическим характеристикам августовская буря этого года была разрушительнее бури июля 2024 года, причиненный ею застрахованный ущерб пока не столь велик, как после предыдущих бурь. Президент LAA Янис Абашин подчеркивает, что каждая буря выявляет разные риски и преподносит уроки, которые необходимо учитывать при подготовке к следующим.