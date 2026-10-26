Минимальную зарплату в Латвии хотят повысить всего на 40 евро, хотя должны были на 55

Ранее, в июле, Министерство благосостояния уже указывало, что в соответствии с установленной расчетной величиной минимальная зарплата в 2027 году должна составить 835 евро. Однако еще 19 сентября 2024 года правительство, рассматривая пересмотр доходов государственного бюджета и налоговой политики, предусмотрело другой график повышения минимальной зарплаты: до 780 евро в 2026 году, до 820 евро в 2027-м и до 860 евро в 2028 году.