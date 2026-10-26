Минимальную зарплату в Латвии хотят повысить всего на 40 евро, хотя должны были на 55
В Латвии минимальную зарплату в следующем году планируют увеличить на 40 евро, хотя по установленной формуле она должна была вырасти на 55 евро - до 835 евро. Почему работникам предложат меньше и сколько людей получат прибавку?
Минимальную зарплату в Латвии в 2027 году предлагают повысить с нынешних 780 до 820 евро в месяц. Министерство благосостояния подготовило соответствующий проект правил после того, как сторонам социального диалога не удалось договориться о повышении до 835 евро. Проект передан на согласование, которое продлится до 9 ноября. Окончательное решение предстоит принять правительству. Новую минимальную зарплату планируется ввести с 2027 года.
Министерство благосостояния и профсоюзы выступали за повышение до 835 евро. Именно такую сумму предусматривает установленная законодательством расчетная величина. Однако договориться о ней на заседаниях Национального совета по трехстороннему сотрудничеству 30 июля и 8 октября не удалось.
Расчетная величина минимальной зарплаты составляет 46% от средней брутто-зарплаты за последние доступные 12 месяцев, рассчитанной Центральным статистическим управлением. В расчетах использовалась средняя брутто-зарплата за 2025 год - 1815 евро. От нее 46% составляют 834,9 евро, которые округляются до 835 евро. Таким образом, предложенные министерством 820 евро на 15 евро меньше суммы, полученной по установленной формуле.
Кто получает минимальную зарплату
По данным Центрального статистического управления, в прошлом году минимальную зарплату или меньше нее получали в среднем 131 815 работников - 17,1% всех занятых. Это на 2,3 процентного пункта меньше, чем в 2021 году, когда доля таких работников составляла 19,4%.
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В министерстве считают, что повышение минимальной зарплаты увеличит покупательную способность людей с низкими доходами и положительно повлияет на внутренний спрос. Кроме того, оно может стимулировать предприятия инвестировать в технологии и повышать производительность, а также сократить теневую экономику в отраслях, где много работников получают минимальную зарплату.
В то же время повышение оплаты труда увеличит расходы работодателей, если зарплата их сотрудников за нормальное рабочее время сейчас ниже 820 евро. В министерстве не ожидают роста административной нагрузки на предприятия: данные о доходах работников и налогах работодатели и так обязаны ежемесячно представлять Службе государственных доходов.
Малому бизнесу может быть сложнее
Министерство признает, что в отраслях, где значительная часть работников получает минимальную зарплату или близкое к ней вознаграждение, может усилиться давление на производственные издержки.
В краткосрочной перспективе негативные последствия возможны и для малых и средних предприятий в регионах с более низкой экономической активностью и уровнем доходов. Особенно это касается компаний, у которых большая доля сотрудников получает минимальную зарплату или немного больше нее.
При этом финансовые последствия повышения минимальной зарплаты до 820 евро уже учтены в макроэкономических прогнозах, прогнозах налоговых поступлений, расходах государственного бюджета и латвийском фискально-структурном плане на 2025-2028 годы. Поэтому изменения не должны повлиять на уже спрогнозированные налоговые поступления и расходы государства.
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Ранее, в июле, Министерство благосостояния уже указывало, что в соответствии с установленной расчетной величиной минимальная зарплата в 2027 году должна составить 835 евро. Однако еще 19 сентября 2024 года правительство, рассматривая пересмотр доходов государственного бюджета и налоговой политики, предусмотрело другой график повышения минимальной зарплаты: до 780 евро в 2026 году, до 820 евро в 2027-м и до 860 евро в 2028 году.