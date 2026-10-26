В Риге со дна популярного пруда подняли опасные находки - для лебедей они могли стать смертельной ловушкой
Рижское самоуправление провело очистку прибрежной зоны и дна пруда Марас от рыболовных снастей, потерянных или оставленных во время рыбалки, которые могут представлять опасность для лебедей и других водоплавающих птиц. В ходе работ из пруда и его окрестностей извлекли рыболовные лески, крючки, блесны, грузила и другие предметы.
"Рыболовная леска или крючок, которые человеку кажутся всего лишь мелким мусором, могут нанести лебедю или другой водоплавающей птице тяжелые травмы и даже стоить жизни. Поэтому такие, казалось бы, небольшие работы по очистке на самом деле имеют огромное значение. Пруд Марас - не только популярное место отдыха, но и среда обитания птиц, и мы должны заботиться о том, чтобы оставленные людьми предметы не превращались для них в ловушку", - подчеркивает вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Очистка пруда Марас, организованная Департаментом жилья и окружающей среды Рижского самоуправления, проводилась в три этапа. Специалисты неоднократно обследовали дно водоема, прибрежную зону и места, где рыбалка ведется наиболее активно. Особое внимание уделялось ветвям деревьев, находящимся в воде или нависающим над ней, поскольку в них запутались рыболовные лески и блесны.
В ходе работ были обнаружены и извлечены металлические и свинцовые рыболовные грузила, крючки, блесны, лески и их фрагменты, кормушки, а также различные другие металлические предметы и мусор. Кроме того, акваторию пруда дополнительно обследовали на предмет возможного наличия оставленных рыболовных сетей и ловушек.
Чтобы во время очистки как можно меньше беспокоить водоплавающих птиц, обитающих в пруду Марас, работы проводились с использованием весельной лодки без мотора. Для поиска металлических предметов на дне водоема применялись специальные конструкции с неодимовыми магнитами.
Самоуправление призывает рыболовов после рыбалки тщательно собирать лески, крючки и другие принадлежности, не оставляя их ни в воде, ни на берегу. Даже небольшой фрагмент рыболовной лески может обмотаться вокруг лап, крыльев или шеи птицы и создать серьезную угрозу ее здоровью и жизни.