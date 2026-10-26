В Риге со дна популярного пруда подняли опасные находки - для лебедей они могли стать смертельной ловушкой

"Рыболовная леска или крючок, которые человеку кажутся всего лишь мелким мусором, могут нанести лебедю или другой водоплавающей птице тяжелые травмы и даже стоить жизни. Поэтому такие, казалось бы, небольшие работы по очистке на самом деле имеют огромное значение. Пруд Марас - не только популярное место отдыха, но и среда обитания птиц, и мы должны заботиться о том, чтобы оставленные людьми предметы не превращались для них в ловушку", - подчеркивает вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.