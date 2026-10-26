Сахар не только в лимонаде: почему бороться с ожирением в Латвии предлагают с помощью налогов
Илзе Малдупа, ведущий научный сотрудник кафедры общей стоматологии Рижского университета имени Страдиня, рассуждает о том, почему личной ответственности за питание недостаточно и как налоговая политика может помочь сократить потребление сахара.
В Латвии вновь заговорили о налоге на сахар. Недавно Латвийская родительская организация предложила рассмотреть возможность введения акциза на продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Идея понятная: если вредные для здоровья продукты станут дороже, люди, возможно, будут покупать их реже. Но есть нюанс: сахар содержится не только в сладких напитках, на которые уже распространяется акциз.
Насколько эффективной окажется такая мера и почему государству стоит обратить внимание на весь продуктовый ассортимент?
Проблема гораздо серьезнее, чем кажется
Статистика здоровья населения Латвии не дает поводов для оптимизма. По данным ОЭСР за 2025 год, смертность от инсульта в стране в шесть раз выше, чем в Швейцарии. Один из факторов, связанных с риском развития многих хронических заболеваний, - ожирение.
В 2025 году ожирение было выявлено у 24,6% жителей Латвии старше 18 лет. По данным Eurostat, это второй по величине показатель в Евросоюзе после Мальты.
Проблема касается и детей. Согласно исследованию Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, в 2022/2023 учебном году избыточный вес или ожирение были у 25,4% девятилетних учеников третьих классов. Среди мальчиков показатель достигал 29,1%.
Избыточное потребление сахара - один из факторов, способствующих развитию ожирения. Однако, как подчеркивает Илзе Малдупа, важно не просто призывать людей есть меньше сладкого, а понять, откуда именно сахар поступает в их организм.
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Лимонад оказался не главным виновником
Когда речь заходит о сокращении потребления сахара, первым делом обычно вспоминают газировку и другие сладкие напитки. Поэтому введение или повышение акциза на них кажется логичным решением. Но статистика показывает, что картина гораздо сложнее.
Согласно данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), взрослые жители Латвии получают из подслащенных безалкогольных напитков лишь около 8% добавленного сахара. Остальные 92% поступают из других продуктов. Примерно 48% приходится на сахар и кондитерские изделия, еще около 25% - на булочки и другую выпечку.
Получается, даже если люди начнут реже покупать сладкие напитки, значительная часть сахара в их рационе останется. Печенье к кофе, пирожные, конфеты и привычная выпечка тоже вносят свой вклад.
Малдупа не предлагает отказаться от мер, направленных на снижение содержания сахара в напитках. Напротив, она считает, что производители могут многое сделать, изменяя рецептуру своей продукции. Но, по ее мнению, ограничиваться одной категорией товаров было бы недостаточно.
Почему нельзя всю ответственность возлагать на покупателей
Обычно разговоры о здоровом питании сводятся к советам потребителям: внимательнее читать этикетки, выбирать продукты с меньшим количеством сахара и контролировать рацион.
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Однако такой подход предполагает, что у человека всегда есть возможность сделать здоровый выбор. На практике цена продуктов, их доступность и состав ассортимента в магазинах тоже влияют на решение о покупке.
"Чтобы улучшить здоровье населения, необходимо перестать возлагать всю ответственность на личный выбор людей и создать условия, в которых им будет проще принимать более здоровые решения", - подчеркивает Илзе Малдупа.
По ее мнению, просветительских кампаний недостаточно. Людям нужно не только рассказывать о рисках чрезмерного потребления сахара, но и создавать финансовые стимулы, которые помогут изменить ситуацию.
Речь идет о двух сторонах одной проблемы: покупателям должно быть выгоднее выбирать продукты с меньшим содержанием сахара, а производителям - пересматривать рецептуру и предлагать более здоровые альтернативы.
Налог должен стимулировать, а не просто пополнять бюджет
В Латвии уже действует дифференцированный акциз на безалкогольные напитки. В 2026 году ставка для напитков с содержанием сахара менее 8 г на 100 мл составляет 7,40 евро за 100 литров. Если сахара 8 г на 100 мл или больше, ставка повышается до 21 евро за 100 литров.
Таким образом, налоговая система уже учитывает содержание сахара в напитках. Но, как считает Малдупа, важно не только облагать повышенным налогом продукты с высоким содержанием сахара, но и поощрять производителей, которые его количество сокращают.
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"Налоговая политика должна отражаться на розничных ценах, способствуя более здоровому выбору потребителей, и одновременно поощрять производителей вкладываться в разработку более полезных продуктов", - такова суть ее предложения.
Возможным решением могло бы стать снижение налоговой нагрузки или освобождение от налога для напитков и продуктов без сахара либо с низким его содержанием.
Впрочем, сам по себе налог не гарантирует, что люди сразу изменят привычки. Важно, насколько заметно изменение цены для покупателя и действительно ли в магазинах есть доступные альтернативы. Поэтому налоговые меры должны сочетаться с изменением состава продуктов и информированием населения.
Государство уже признало необходимость перемен
Необходимость использовать финансово-налоговые инструменты для стимулирования здорового питания предусмотрена и в утвержденном правительством Латвии Плане действий по сокращению распространения избыточного веса и ожирения на 2025-2029 годы.
При этом необходимо учитывать социально-экономические различия. Для одних покупателей небольшое повышение цены почти ничего не изменит, тогда как для семей с ограниченным бюджетом даже дополнительные расходы могут иметь значение.
Именно поэтому, считает Малдупа, политика в области питания должна быть комплексной. Недостаточно просто сделать сладкие продукты дороже. Нужно одновременно расширять доступность альтернатив с пониженным содержанием сахара и стимулировать производителей менять рецептуры.
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Одним акцизом проблему не решить
Главный вопрос заключается в том, насколько далеко готово пойти государство. Если цель - действительно сократить потребление сахара, меры должны распространяться не только на напитки, но и на другие продукты, из которых жители Латвии получают большую часть добавленного сахара.
Производители уже могут уменьшать его содержание в продукции, однако продуманная налоговая политика способна ускорить этот процесс. При этом важно оценивать реальные результаты: меняется ли состав продуктов, становятся ли более здоровые варианты доступнее и сокращается ли потребление сахара.
"Чтобы добиться существенного снижения потребления сахара в Латвии, необходимы политическая воля и согласованные действия государства, производителей продуктов питания и общества", - подчеркивает Малдупа.
Иными словами, ответственность за здоровье не может лежать только на покупателе, который выбирает между двумя товарами на полке. Важно и то, какие продукты ему предлагают, сколько они стоят и какие стимулы получают производители.
Если государство действительно хочет изменить ситуацию, придется смотреть шире, чем на бутылку лимонада. Ведь большая часть сахара в рационе латвийцев скрывается совсем в других местах.