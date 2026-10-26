Сахар не только в лимонаде: почему бороться с ожирением в Латвии предлагают с помощью налогов

В Латвии вновь заговорили о налоге на сахар. Недавно Латвийская родительская организация предложила рассмотреть возможность введения акциза на продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Идея понятная: если вредные для здоровья продукты станут дороже, люди, возможно, будут покупать их реже. Но есть нюанс: сахар содержится не только в сладких напитках, на которые уже распространяется акциз.