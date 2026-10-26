В странах Балтии наконец-то снизились цены на электроэнергию

В Балтии выработка ветроэлектростанций за неделю выросла на 87% до 226 ГВт·ч, достигнув самого высокого недельного уровня в этом году и второго по величине за всю историю наблюдений. Однако более стремительное снижение цен на электроэнергию сдерживало сезонное сокращение выработки солнечных электростанций: в регионе Nord Pool она уменьшилась на 39%, а в Балтии - на 26%.