В странах Балтии наконец-то снизились цены на электроэнергию
Как сообщает Latvenergo, на минувшей неделе оптовые цены на электроэнергию в Северных странах и странах Балтии значительно снизились. Главным фактором падения цен стала высокая выработка ветроэлектростанций, которая в регионе Nord Pool достигла второго по величине недельного показателя в этом году, увеличившись на 11%.
В Балтии выработка ветроэлектростанций за неделю выросла на 87% до 226 ГВт·ч, достигнув самого высокого недельного уровня в этом году и второго по величине за всю историю наблюдений. Однако более стремительное снижение цен на электроэнергию сдерживало сезонное сокращение выработки солнечных электростанций: в регионе Nord Pool она уменьшилась на 39%, а в Балтии - на 26%.
Системная цена Nord Pool снизилась на 25% по сравнению с предыдущей неделей и составила 81,27 €/МВт·ч против 108,53 €/МВт·ч неделей ранее. Во всех странах Балтии средняя недельная цена электроэнергии снизилась на 42%, составив в Латвии 92,37 €/МВт·ч, а в Литве - 92,65 €/МВт·ч. Неделей ранее в обеих странах она составляла 159,45 €/МВт·ч. В Эстонии цена снизилась до 70,06 €/МВт·ч против 121,05 €/МВт·ч неделей ранее.
На минувшей неделе соотношение выработки и потребления электроэнергии в Латвии составило 70%, в Эстонии - 49%, а в Литве - 90%. Страны Балтии произвели 74% от объема электроэнергии, потребленного в регионе.