После скандала с ученой из Индии проверят ВНЖ нескольких десятков иностранцев

В социальных сетях высказываются предположения о том, что Линде, возможно, причастна к сделкам, в ходе которых по меньшей мере 11 иностранным гражданам были проданы акции Lights примерно на сумму 50 000 евро каждому. В частности, исследователь лаборатории искусственного разума Института математики и информатики Латвийского университета Илмарс Пойканс высказывает подозрения, что финансовые вложения на самом деле были фиктивными, чтобы иностранцы формально могли претендовать на получение временных ВНЖ в Латвии.