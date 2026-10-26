После скандала с ученой из Индии проверят ВНЖ нескольких десятков иностранцев
Министр внутренних дел Янис Домбрава поручил правоохранительным органам проверить публично прозвучавшую информацию и установить, законно ли действовали несколько человек, в том числе доктор наук Нина Линде, помогая получить виды на жительство (ВНЖ) нескольким десяткам граждан третьих стран.
Домбрава поручил Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) и Службе финансовой разведки (СФР) в соответствии с компетенцией каждого ведомства проверить информацию об участии в получении ВНЖ для граждан третьих стран Джеральда Хопштедтера, Дорис Хопштедтер и Линде.
Министр считает необходимым выяснить, действительно ли упомянутые лица способствовали развитию предпринимательской деятельности в соответствии с законом или использовали механизм выдачи ВНЖ для создания фиктивных оснований для пребывания граждан третьих стран в Латвии.
"Я поручил УДГМ и СФР проверить эту информацию. Необходимо выяснить, стоят ли за соответствующими сделками реальные инвестиции и предпринимательская деятельность, или же их истинной целью было создание формального основания для получения права на пребывание в Латвии. Если будут констатированы нарушения, должны последовать предусмотренные законом действия", - заявил Домбрава.
Глава МВД призывает в ходе проверок рассмотреть поданные для запроса видов на жительство документы, достоверность указанных в них сведений и финансовые обстоятельства, связанные с соответствующими сделками. Также необходимо выяснить фактическую роль и связь каждого лица и предприятия с упомянутыми действиями.
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Согласно данным Firmas.lv, Линде является совладелицей и председателем правления ООО "Институт экономики Латвийской академии наук". Членом совета этого предприятия является предприниматель индийского происхождения Канан Вишванат, который 14 сентября 2023 года решением Сейма получил гражданство Латвии. Сейм недавно принял, а затем в срочном порядке отменил закон о предоставлении латвийского гражданства супруге индийского предпринимателя Дивье Вишванат.
Также Линде является председателем правления АО Lights, где председателем совета является Джеральд Хопштедтер, а его заместителем - Дорис Хопштедтер.
В социальных сетях высказываются предположения о том, что Линде, возможно, причастна к сделкам, в ходе которых по меньшей мере 11 иностранным гражданам были проданы акции Lights примерно на сумму 50 000 евро каждому. В частности, исследователь лаборатории искусственного разума Института математики и информатики Латвийского университета Илмарс Пойканс высказывает подозрения, что финансовые вложения на самом деле были фиктивными, чтобы иностранцы формально могли претендовать на получение временных ВНЖ в Латвии.