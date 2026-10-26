Перевели часы на зимнее время? Возможно, в последний раз
Литва ожидает, что Совет Европейского союза (ЕС) в конце июня следующего года, когда будет подходить к концу шестимесячное председательство Литвы в Совете ЕС, проголосует за отказ от сезонного перевода часов, сообщило Министерство транспорта Литвы.
"В феврале 2027 года мы обсудим этот вопрос на неформальной встрече министров транспорта ЕС, а ближе к концу председательства Литвы, в конце июня, состоится голосование. Тогда мы увидим, каким будет решение", - сказал вице-министр транспорта Люкас Пашкявичюс.
Литва будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине следующего года. Пашкявичюс сказал, что отмена сезонного перевода часов включена в предложенную повестку дня председательства, которую еще должен утвердить парламент Литвы.
"Наш первоначальный и самый важный план состоял в том, чтобы включить этот вопрос в повестку дня, потому что мы слышали, что несколько стран-членов не хотят этого делать", - сказал вице-министр.
Он добавил, что Литва обсуждала сезонный перевод часов с министрами из Франции, Испании, Германии и стран Северной Европы, а также с членами Европейского парламента. В феврале ожидается исследование Европейской комиссии, в котором будет оценено влияние отказа от сезонного перевода часов на экономику, сельское хозяйство, общественное здравоохранение и другие секторы.
Как отметил вице-министр транспорта Литвы, страны ЕС до сих пор не достигли общей позиции из-за различных мнений о том, какой часовой пояс следует принять на постоянной основе.
"У южноевропейских стран схожее мнение - они склоняются к летнему времени, поскольку это означало бы более длинные и светлые вечера. Основные проблемы возникают у стран Северной Европы, особенно у Финляндии, где зимой и так мало естественного освещения. Выбор постоянного летнего времени сделал бы утро там еще темнее", - сказал он.
"Наша цель - полностью отказаться от сезонного перевода часов, независимо от того, будет ли выбрано летнее или зимнее время. Опросы показывают, что большинство жителей Литвы предпочитают остаться на летнем времени", - добавил Пашкявичюс.
Литва координирует усилия по отказу от сезонного перевода часов с Грецией, которая примет председательство в ЕС во второй половине следующего года.
Уже в 2018 году ЕС предложил отказаться от введения летнего времени и перейти на единый временной режим. Из 6,4 миллиона жителей европейских стран, принявших участие в общественных консультациях ЕС в 2018 году, 84% поддержали отмену перевода часов. Европейский парламент утвердил реформу в 2019 году, но с тех пор некоторые страны ЕС оказали ей сопротивление, поэтому инициатива была приостановлена. Страны Северной Европы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу перевода стрелок часов дважды в год, ссылаясь на данные, свидетельствующие о негативном физическом или психологическом воздействии этой практики примерно на 20% жителей ЕС.
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Сезонный перевод часов в ЕС происходит дважды в год. В минувшие выходные состоялся переход на зимнее время.