Перевели часы на зимнее время? Возможно, в последний раз

Уже в 2018 году ЕС предложил отказаться от введения летнего времени и перейти на единый временной режим. Из 6,4 миллиона жителей европейских стран, принявших участие в общественных консультациях ЕС в 2018 году, 84% поддержали отмену перевода часов. Европейский парламент утвердил реформу в 2019 году, но с тех пор некоторые страны ЕС оказали ей сопротивление, поэтому инициатива была приостановлена. Страны Северной Европы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу перевода стрелок часов дважды в год, ссылаясь на данные, свидетельствующие о негативном физическом или психологическом воздействии этой практики примерно на 20% жителей ЕС.