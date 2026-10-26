Потерял Венгрию, но получит ООН? Виктор Орбан может занять неожиданно высокий пост
Дональд Трамп, по данным СМИ, предложил бывшему премьеру Венгрии Виктору Орбану задуматься о должности генерального секретаря ООН. Неожиданная идея может получить поддержку России и Китая.
По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассмотреть возможность выдвижения на пост генерального секретаря ООН. Как утверждает издание, Россия и Китай благосклонно отнеслись к этой идее. Представители США, России и Китая подтвердили газете, что Вашингтон действительно предложил кандидатуру Орбана.
Если инициатива получит дальнейшее развитие, бывший венгерский премьер может стать общим кандидатом, которого поддержат сразу три крупные державы. Впрочем, окончательное решение пока не принято.
Представитель Госдепартамента США признал, что на первый взгляд такой сценарий может показаться маловероятным. Однако, по его оценке, поддержка со стороны Вашингтона, Москвы и Пекина может обеспечить Орбану достаточное количество голосов в Совете Безопасности ООН.
По словам американского чиновника, восемь из 15 членов Совета Безопасности могли бы без особых затруднений поддержать кандидатуру Орбана. В общей сложности, как предполагается, он мог бы получить десять голосов.
При этом против такого предложения могут выступить Великобритания и Франция - постоянные члены Совета Безопасности, обладающие правом вето. Вместе с тем, отмечает WSJ, обе страны обычно осторожно подходят к использованию этого инструмента.
По информации источников издания, американские чиновники уже связались с Орбаном, чтобы выяснить, заинтересован ли он в этой должности. Бывший премьер отнесся к предложению с интересом, но проявил осторожность. По словам источника, он не хочет выдвигать свою кандидатуру, пока не будет уверен в реальных шансах на победу. Ранее администрация Трампа открыто выражала поддержку Орбану перед парламентскими выборами в Венгрии, состоявшимися в апреле этого года. Однако партия бывшего премьера "Фидес" потерпела поражение.
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