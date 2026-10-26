Потерял Венгрию, но получит ООН? Виктор Орбан может занять неожиданно высокий пост

По информации источников издания, американские чиновники уже связались с Орбаном, чтобы выяснить, заинтересован ли он в этой должности. Бывший премьер отнесся к предложению с интересом, но проявил осторожность. По словам источника, он не хочет выдвигать свою кандидатуру, пока не будет уверен в реальных шансах на победу. Ранее администрация Трампа открыто выражала поддержку Орбану перед парламентскими выборами в Венгрии, состоявшимися в апреле этого года. Однако партия бывшего премьера "Фидес" потерпела поражение.