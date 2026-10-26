"В учителей бросают бутылки и ножницы": педагог из Вентспилса выступила с инициативой о защите коллег
Учителя в Латвии жалуются на агрессию учеников, угрозы и даже физическое насилие, но нередко боятся заявлять об этом. В Вентспилсе педагог предложила создать систему юридической защиты учителей и привлекать полицию к серьезным инцидентам.
Преподаватель Вентспилсской технологической средней школы призвала городскую думу создать систему правовой поддержки педагогов, которые сталкиваются с агрессией учеников, необоснованными жалобами, травлей и оскорблениями со стороны родителей. Соответствующая инициатива опубликована на платформе общественных инициатив Manabalss.lv.
Чтобы петицию вынесли на рассмотрение думы, необходимо собрать 300 подписей. Пока под ней подписались лишь 66 человек. В самоуправлении, в свою очередь, заявляют, что на данный момент не получали сообщений о серьезных инцидентах в школах. При этом, как утверждается в публикации, о самой инициативе там не знали.
Юридическая помощь, полиция и ответственность за порчу имущества
Автор инициативы указывает, что учителя все чаще сталкиваются с нарушениями дисциплины, неуважением, эмоциональной агрессией, а иногда и с вербальным или физическим насилием. Источником подобных инцидентов могут быть как отдельные ученики, так и их родители.
По мнению педагога, в таких ситуациях учителя зачастую оказываются юридически незащищенными. В то время как действия самих преподавателей находятся под строгим контролем, у них недостаточно эффективных инструментов для оперативного прекращения систематических срывов уроков и грубых нарушений дисциплины.
В результате страдают не только сами учителя, сталкивающиеся с профессиональным выгоранием, но и остальные ученики, которые теряют возможность спокойно и безопасно учиться.
Существующий порядок реагирования, считает автор петиции, часто сводится к длительной бюрократической переписке, которая не позволяет быстро решить проблему и обеспечить безопасность педагога.
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Инициатива предусматривает три основных направления поддержки.
Во-первых, муниципалитет должен обеспечить учителям доступ к юридическим консультациям и правовой помощи в случаях необоснованных жалоб, клеветы, преследования, а также посягательств на честь и достоинство при исполнении профессиональных обязанностей. По мнению автора, педагог не должен оставаться один на один с подобными проблемами.
Во-вторых, предлагается разработать единый алгоритм действий для всех школ Вентспилса при угрозах, агрессии и серьезных нарушениях общественного порядка. В нем должны быть четко определены обстоятельства, при которых школа обязана привлекать муниципальную полицию для фиксации происшествия и оценки ответственности виновных, в том числе их законных представителей.
В-третьих, учительница призывает установить четкие и соразмерные дисциплинарные и воспитательные меры за систематические нарушения правил поведения. Последствия должны учитывать возраст ребенка, но при этом быть действенными.
Отдельное внимание предлагается уделить умышленной порче школьного имущества и помещений. Автор инициативы считает необходимым создать механизм полного возмещения ущерба законными представителями виновных детей в порядке, предусмотренном законодательством.
По мнению педагога, реализация этих предложений поможет обеспечить учителям юридическую защиту, создать безопасную среду для всех школьников и найти баланс между правами детей и обязанностью соблюдать правила. "Границы - это не насилие, а основа взаимного уважения и безопасного образования", - подчеркивает автор инициативы.
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Профсоюз: учителя боятся даже рассказывать о насилии
Проблема агрессии в отношении педагогов вызывает обеспокоенность и у Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA). В организации сообщают, что получают многочисленные жалобы от учителей, которые больше не чувствуют себя в безопасности на рабочем месте. Председатель профсоюза Инга Ванага рассказала LSM.lv, что случаи физической агрессии могут принимать самые разные формы.
"В учителей бросают различные предметы - будь то бутылка с водой или ножницы. Бывает, что двигают стулья или толкают стол так, что он падает. Случалось, что стулом попадали по ноге, а в дошкольном учреждении бросили игрушку и разбили очки", - поделилась Ванага.
По ее словам, это далеко не самые тяжелые случаи. Одна из главных проблем заключается в том, что педагоги предпочитают не сообщать о произошедшем. Они опасаются увольнения, а также осуждения со стороны коллег или родителей. В профсоюзе предупреждают: если подобное поведение допускается в школах и детских садах, впоследствии справляться с ним будет значительно сложнее, когда дети станут взрослыми.
Ванага также выразила обеспокоенность тем, что серьезность проблемы, по ее оценке, не всегда понимают ни муниципалитеты, ни сиротские суды, ни социальные службы, ни учреждения, работающие в сфере благосостояния.