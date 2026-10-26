"В учителей бросают бутылки и ножницы": педагог из Вентспилса выступила с инициативой о защите коллег

Чтобы петицию вынесли на рассмотрение думы, необходимо собрать 300 подписей. Пока под ней подписались лишь 66 человек. В самоуправлении, в свою очередь, заявляют, что на данный момент не получали сообщений о серьезных инцидентах в школах. При этом, как утверждается в публикации, о самой инициативе там не знали.