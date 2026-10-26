В Риге остановили Audi, мчавшийся со скоростью 154 км/ч: результат проверки водителя на алкоголь оказался шокирующим

Государственная полиция напоминает, что значительное превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии создают серьезную угрозу не только самому водителю, но и другим участникам дорожного движения. Правоохранители призывают автомобилистов соблюдать правила и помнить, что безрассудное поведение на дороге может привести к тяжелым последствиям.