154 км/ч и почти 3 промилле: в Риге остановили водителя Audi, который едва держался в рамках закона
22 октября сотрудники Государственной полиции во время патрулирования в Риге, на Бривибас гатве, остановили водителя Audi, который значительно превысил разрешенную скорость. На участке, где можно ехать не быстрее 70 км/ч, автомобиль двигался со скоростью 154 км/ч. Выяснилось, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - 2,95 промилле.
Инцидент произошел вскоре после 23:00 на Бривибас гатве, по направлению от улицы Юглас к улице Бергю. Полицейские заметили Audi, водитель которого превысил разрешенную скорость на 84 км/ч, и остановили автомобиль.
Поведение мужчины вызвало подозрения, что он может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала, что водитель 1999 года рождения сел за руль с концентрацией алкоголя 2,95 промилле.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. За превышение скорости полиция начала административный процесс, а за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - уголовный процесс.
Государственная полиция напоминает, что значительное превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии создают серьезную угрозу не только самому водителю, но и другим участникам дорожного движения. Правоохранители призывают автомобилистов соблюдать правила и помнить, что безрассудное поведение на дороге может привести к тяжелым последствиям.