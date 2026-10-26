Людям в Латвии предложили застраховать свое жилье от падения дронов, ракет и взрывов
Страховая компания Balcia заявила о том, что предлагает покрытие военных рисков. По ее мнению, "геополитическая ситуация в мире заставляет иначе взглянуть и на безопасность жилья".
"В этом году в воздушное пространство Латвии залетели несколько иностранных беспилотников, два из которых упали на территории страны. Подобные происшествия напоминают, что последствия военных событий могут затронуть не только безопасность государства, но и имущество жителей", - указывают страховщики.
Что включает покрытие военных рисков? По информации Balcia, такое покрытие включает ущерб, который могут причинить военные беспилотники, ракеты, обломки, снаряды и взрывные волны, а также военные действия, терроризм, саботаж, массовые беспорядки, восстание и государственный переворот. Соответствие конкретного события страховому покрытию оценивается согласно условиям договора страхования.
Клиентам Balcia покрытие военных рисков доступно при приобретении страховки жилья. Новые клиенты могут сразу включить его в полис, а действующие - приобрести новый полис с таким покрытием.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в лесу Латвии нашли иностранный дрон, падение которого ранее не подтвердилось.