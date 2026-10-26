Пока Литва боролась с контрабандой из Беларуси, ее заполонили поддельные сигареты из Латвии
Литва усиливает борьбу с контрабандой из Беларуси, но неожиданно столкнулась с другой проблемой: на местном черном рынке все большую долю занимают поддельные сигареты из Латвии. По словам литовских пограничников, латвийская контрабанда уже обошла белорусскую.
Временный глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Донатас Шкарнулис говорит, что на фоне усиления борьбы правоохранительных органов с воздушными шарами, которые перевозят контрабандные сигареты из Беларуси, растет количество поддельных табачных изделий из Латвии.
"Видно общее изменение направлений: доля контрабанды табака со стороны Беларуси снижается. В перспективе нескольких лет сейчас преобладают именно латвийские (сигареты – BNS), поддельные табачные изделия из Латвии, и их доля даже больше, чем поступающая из Беларуси", – сказал Шкарнулис в понедельник в эфире радио LRT.
Это заявление прозвучало после того, как в ночь на воскресенье из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров из Беларуси примерно на час были введены ограничения в воздушном пространстве над Каунасским аэропортом.
По словам Шкарнулиса, борьба с этим явлением ведется эффективно. "В прошлом году к уголовной ответственности было привлечено около 200 человек только по делам, связанным с воздушными шарами. В этом году у нас тоже есть десятки случаев, это наша постоянная работа, и она действительно дает эффект", – сказал временный глава СОГГЛ.