Пока Литва боролась с контрабандой из Беларуси, ее заполонили поддельные сигареты из Латвии

По словам Шкарнулиса, борьба с этим явлением ведется эффективно. "В прошлом году к уголовной ответственности было привлечено около 200 человек только по делам, связанным с воздушными шарами. В этом году у нас тоже есть десятки случаев, это наша постоянная работа, и она действительно дает эффект", – сказал временный глава СОГГЛ.