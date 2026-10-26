Hesburger добрался до Италии: ресторан открылся лишь в одном городе
Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger, хорошо известная жителям Латвии, вышла на итальянский рынок. 23 октября первый ресторан сети открылся в городе Матера, известном своей богатой историей и гастрономическими традициями. В проект вложено более миллиона евро, создано 20 рабочих мест.
Новый двухэтажный ресторан расположен в центре Матеры, по адресу Piazza Mulino 20. Площадь помещений составляет около 200 квадратных метров, также предусмотрена открытая терраса. В подготовке к открытию участвовала международная команда Hesburger, объединяющая сотрудников из нескольких стран.
Инициатором появления сети в Италии стала предпринимательница Венанция Рицци, которая родилась в Матере, но уже много лет живет в Финляндии. Сейчас она руководит деятельностью Hesburger в Италии.
"Матера - мой родной город, а Финляндия - мой второй дом. Поэтому для меня особенно важно объединить эти два места с помощью бизнеса", - рассказала Рицци.
По ее словам, открытие ресторана должно не только создать новые рабочие места, но и дополнить существующее гастрономическое предложение города.
Что будет в меню?
В итальянском Hesburger представлено практически то же меню, что и в ресторанах сети в странах Балтии. Единственное отличие - отсутствие завтраков. По крайней мере на начальном этапе компания не планирует разрабатывать специальные блюда для итальянского рынка. Основные ингредиенты поставляются из Финляндии и Литвы, а свежие овощи закупаются у местных итальянских поставщиков.
Директор Hesburger по коммуникациям и международному маркетингу Иева Салмела отметила, что появление сети в Матере вызвало интерес среди местных жителей. По ее словам, компания не намерена конкурировать с традиционной итальянской кухней, а рассчитывает дополнить существующий выбор заведений общественного питания. При этом открытие ресторана в Италии стало для компании новым опытом, поскольку ей предстоит работать на рынке с сильными гастрономическими традициями.
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Будут ли другие рестораны в Италии?
Пока Hesburger ограничился одним заведением. Решение о возможном открытии ресторанов в других итальянских городах будет зависеть от результатов работы первого ресторана в Матере.
Компания намерена оценить спрос, реакцию местных потребителей и особенности итальянского рынка, прежде чем принимать дальнейшие решения о расширении.