Hesburger добрался до Италии: ресторан открылся лишь в одном городе

Директор Hesburger по коммуникациям и международному маркетингу Иева Салмела отметила, что появление сети в Матере вызвало интерес среди местных жителей. По ее словам, компания не намерена конкурировать с традиционной итальянской кухней, а рассчитывает дополнить существующий выбор заведений общественного питания. При этом открытие ресторана в Италии стало для компании новым опытом, поскольку ей предстоит работать на рынке с сильными гастрономическими традициями.