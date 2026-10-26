"К сожалению, такова сегодняшняя реальность": министр сделал тревожное заявление о будущем airBaltic

На вопрос, верит ли он в жизнеспособность airBaltic, министр ответил утвердительно. "У меня есть надежда и вера. Я верил и верю в airBaltic с тех пор, как занимаюсь политикой. Я рассматриваю эту компанию как часть нашей экономики, а также как фактор безопасности и транспортной доступности. Считаю, что до сих пор правительства делали все возможное, чтобы у нас была эта авиакомпания", - заявил Козловскис.