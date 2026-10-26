"К сожалению, такова сегодняшняя реальность": министр сделал тревожное заявление о будущем airBaltic
Латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic ждут непростые времена: ради продолжения работы перевозчику придется сокращать свою деятельность, а под угрозой могут оказаться сотни рабочих мест. Министр сообщения Рихард Козловскис признал, что ситуация сложная, однако по-прежнему верит в будущее авиакомпании.
В нынешней экономической ситуации латвийской национальной авиакомпании airBaltic необходимо сокращать свою деятельность, чтобы сохранить возможность продолжать работу. Об этом в интервью программе TV3 "900 sekundes" заявил министр сообщения Рихард Козловскис.
По словам министра, в сложившейся ситуации нет ничего положительного, особенно учитывая, что сокращения затрагивают реальных людей.
"Нужно также смотреть, сколько людей и сотрудников останется. К сожалению, такова сегодняшняя реальность. Мы хорошо знаем, что airBaltic не расширяет, а сокращает свою деятельность, чтобы сделать ее экономически обоснованной. В том числе это затрагивает реальных людей", - отметил Козловскис.
Ранее сообщалось, что airBaltic пересматривает численность персонала в поисках возможностей сократить расходы и подготовиться к следующим этапам развития. Согласно текущим прогнозам, изменения могут затронуть от 500 до 700 рабочих мест на базах авиакомпании в Риге, Вильнюсе и Таллине.
На вопрос, верит ли он в жизнеспособность airBaltic, министр ответил утвердительно. "У меня есть надежда и вера. Я верил и верю в airBaltic с тех пор, как занимаюсь политикой. Я рассматриваю эту компанию как часть нашей экономики, а также как фактор безопасности и транспортной доступности. Считаю, что до сих пор правительства делали все возможное, чтобы у нас была эта авиакомпания", - заявил Козловскис.