"Лета в этом году действительно не было": латвийские фермеры рассказали, что произошло с урожаем тыкв

В биологическом хозяйстве Alumi Лимбажского края ситуация оказалась несколько лучше. Здесь тыквы выращивают почти на трех гектарах, а урожай в этом году составил около 30 тонн против менее 10 тонн в прошлом году. Однако, по словам владельца хозяйства Яниса Граудиньша, уборка была чрезвычайно сложной. В дни, когда тыквы необходимо было отправлять на переработку, шли сильные дожди, тракторы вязли в грязи и их приходилось вытаскивать друг другом.