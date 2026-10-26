"Лета в этом году действительно не было": латвийские фермеры рассказали, что произошло с урожаем тыкв
Из-за чрезмерной влажности латвийские фермеры в этом году столкнулись с серьезными трудностями при уборке тыкв. Хотя урожай в целом оценивается как хороший, часть плодов пострадала от постоянных дождей. При этом производителям приходится бороться не только с капризами погоды, но и с растущими расходами и конкуренцией со стороны импортной продукции.
На крестьянском хозяйстве Kliblapsas в Пурской волости Тукумского края выращивают множество сортов тыкв - от декоративных хэллоуинских до мускатных и ореховых. В этом году удалось собрать около 500 тонн, хотя в хорошие годы урожай превышал 700 тонн, сообщает LSM.lv.
По словам хозяйки Илзе Вентерзуте, главной проблемой стало холодное и дождливое лето. Поля оказались настолько мокрыми, что до части урожая было трудно добраться, а некоторые тыквы пострадали от длительного пребывания во влаге.
"Нам нужно лето. Если в прошлом году говорили, что лета не было, то в этом году его действительно не было", - рассказала фермер.
Она отметила, что тыквам необходимо тепло не только днем, но и ночью. В этом году погодные условия были далеки от идеальных: на одних участках урожая почти не оказалось, тогда как буквально в 50 метрах тыкв было в изобилии.
Несмотря на сокращение урожая, спрос на местные тыквы остается высоким. Однако фермеров беспокоят растущие расходы на топливо, доставку и обработку земли, а также конкуренция с более дешевой импортной продукцией.
В биологическом хозяйстве Alumi Лимбажского края ситуация оказалась несколько лучше. Здесь тыквы выращивают почти на трех гектарах, а урожай в этом году составил около 30 тонн против менее 10 тонн в прошлом году. Однако, по словам владельца хозяйства Яниса Граудиньша, уборка была чрезвычайно сложной. В дни, когда тыквы необходимо было отправлять на переработку, шли сильные дожди, тракторы вязли в грязи и их приходилось вытаскивать друг другом.
Дополнительной проблемой стал рост производственных расходов. Фермер рассказал, что в этом году тыквы пришлось выращивать из рассады, а не из семян, что значительно увеличило затраты труда и денег. При этом закупочные цены не изменились, поэтому рентабельность выращивания оказалась под вопросом. Фермеры признают, что перед следующим сезоном придется серьезно оценить, насколько выгодно продолжать производство.
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Всего в Латвии тыквы и кабачки выращивают примерно на 1000 гектарах земли.