В Латвии все чаще отказываются от газового отопления: что идет ему на смену

В свое время Рижская дума в целях достижения климатической нейтральности и улучшения качества воздуха планировала запретить рижанам устанавливать новые котлы на природном газе уже с 2026 года, однако этот срок был продлен до 2030 года. "Газовое отопление долгое время было одним из самых популярных решений для индивидуального отопления в Риге, однако интерес к установке новых систем снижается. В 2021 году было получено 748 заявок на установку или перестройку систем газового отопления, а в 2025 году - 352, то есть примерно на 53% меньше.