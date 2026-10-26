В Латвии все чаще отказываются от газового отопления: что идет ему на смену
В Латвии все больше домохозяйств отказываются от газового отопления в пользу тепловых насосов и других альтернатив. ЕС намерен постепенно отказаться от ископаемого топлива, а государство уже несколько лет предлагает жителям поддержку для замены котлов. Что будет с газовым отоплением и стоит ли менять его сейчас?
Принимая во внимание планы Европейского союза (ЕС) к 2040 году полностью отказаться от ископаемого топлива, включая природный газ, как того требует директива ЕС об энергоэффективности зданий, домохозяйства в Латвии спешат воспользоваться программами поддержки для замены газового отопления на возобновляемые источники энергии.
В свое время Рижская дума в целях достижения климатической нейтральности и улучшения качества воздуха планировала запретить рижанам устанавливать новые котлы на природном газе уже с 2026 года, однако этот срок был продлен до 2030 года. "Газовое отопление долгое время было одним из самых популярных решений для индивидуального отопления в Риге, однако интерес к установке новых систем снижается. В 2021 году было получено 748 заявок на установку или перестройку систем газового отопления, а в 2025 году - 352, то есть примерно на 53% меньше.
В то же время стремительно увеличилось число заявок на установку тепловых насосов - со 161 заявки в 2021 году до 496 заявок в 2024 году. За последние три года тепловые насосы стали самым популярным видом отопления в поданных заявках", - рассказывает руководитель информационного центра энергоэффективности Рижского энергетического агентства Валдис Ратникс.
Оператор системы распределения природного газа Gaso сообщает, что за год количество потребителей природного газа для отопления среди домохозяйств сократилось примерно на 200 - с 60,9 тыс. в прошлом году до 60,7 тыс. на данный момент. "Использование газовых отопительных котлов само по себе не запрещено. В газовом отопительном оборудовании технически можно использовать и возобновляемые ресурсы, например биометан, поэтому использование таких установок в будущем автоматически не исключается. Для уже установленных отопительных котлов значение имеет их фактический срок службы и возможность использования возобновляемых энергоресурсов в будущем", - поясняют в Министерстве климата и энергетики.
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По мнению министерства, переход от ископаемого топлива к более экологичным решениям в отоплении должен быть постепенным и соразмерным, с учетом финансовых возможностей домохозяйств и доступности альтернативных отопительных решений. "В то же время политика ЕС предусматривает постепенное сокращение использования ископаемого топлива для отопления зданий и переход на возобновляемые и другие безэмиссионные решения. Поэтому при выборе новой отопительной системы домохозяйствам следует оценивать возможности ее использования в долгосрочной перспективе, включая возможность установки тепловых насосов, систем отопления на биомассе или комбинированной (гибридной) отопительной системы. Каждое государство само выбирает, как снижать использование ископаемого топлива в отопительных системах, оценивая платежеспособность населения", - отмечает министерство.
С 2022 года домохозяйствам доступна государственная поддержка для замены отопительного оборудования на ископаемых ресурсах, включая газовые котлы, на более экологичные решения. Подать заявку можно до конца 2029 года или пока доступно финансирование. Газовые отопительные котлы с государственной поддержкой можно заменить на тепловые насосы, котлы, работающие на гранулах, или системы солнечных коллекторов, а также получить поддержку для подключения к централизованному теплоснабжению.