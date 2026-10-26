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Аварии и происшествия
Сегодня 10:51
"Черное воскресенье" на дорогах Латвии - 3 человека погибли в авариях за один день
В воскресенье в Латвии зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, в авариях погибли три человека и еще 11 пострадали, сообщили в Государственной полиции.
Как сообщалось, в воскресенье утром в Риге, на улице Улброкас, в столкновении двух грузовых автомобилей погиб один из водителей. В Салнавской волости Лудзенского края, где легковой автомобиль врезался в дерево, в воскресенье погибли двое, а еще двое получили травмы.
За вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала десять водителей, заведено семь уголовных дел.
За превышение скорости вчера на водителей было составлено 182 протокола, два водителя оштрафованы за агрессивное вождение. В целом полиция вчера составила 377 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.