"Черное воскресенье" на дорогах Латвии - 3 человека погибли в авариях за один день
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

"Черное воскресенье" на дорогах Латвии - 3 человека погибли в авариях за один день

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В воскресенье в Латвии зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, в авариях погибли три человека и еще 11 пострадали, сообщили в Государственной полиции.

За вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала десять водителей, заведено семь уголовных дел.

За превышение скорости вчера на водителей было составлено 182 протокола, два водителя оштрафованы за агрессивное вождение. В целом полиция вчера составила 377 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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