Вам звонят из Центрального статистического управления и задают личные вопросы? Вот что нужно знать, прежде чем отвечать

ЦСУ преимущественно использует данные из различных государственных регистров, чтобы отнимать у жителей как можно меньше времени. Однако существует ряд важных вопросов, ответы на которые невозможно получить из регистров. Например, насколько люди довольны своими жилищными условиями, как планируют расходы и как оценивают собственное здоровье.