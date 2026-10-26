Вам звонят из Центрального статистического управления и задают личные вопросы? Вот что нужно знать, прежде чем отвечать
Незнакомый звонок с вопросами о вашей повседневной жизни может вызвать сомнения. В условиях, когда активно действуют мошенники, это вполне понятно. В этой статье вы узнаете, как убедиться, что с вами действительно связался интервьюер Центрального статистического управления (ЦСУ), и почему ваши ответы важны не только для государства, но и для вас самих.
Как распознать интервьюера ЦСУ?
- Проверьте личность интервьюера на сайте ЦСУ. Наш интервьюер всегда представится, а при личной встрече предъявит служебное удостоверение с фотографией.
- Позвоните по бесплатному информационному телефону 80008811 в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
- Проверьте свой официальный электронный адрес (latvija.lv), электронную или обычную почту. Перед интервью вы получите письмо-приглашение с указанием цели опроса, сроков его проведения и времени, когда с вами свяжется интервьюер. У интервьюеров гибкий график работы, поэтому можно договориться об удобном для вас времени.
Как распознать мошенника?
- В ходе опросов ЦСУ могут задавать вопросы о доходах, но никогда не попросят предоставить данные банковского счета или платежных карт, пароли или коды доступа. Если кто-то, представляясь сотрудником ЦСУ, требует такую информацию, это не опрос ЦСУ! Не сообщайте никаких дополнительных сведений и прекратите разговор.
- Мошенники часто торопят людей и создают ощущение тревоги. Интервьюер ЦСУ отнесется к вам с пониманием, позволит спокойно ответить на вопросы, а при возникновении сомнений - проверить информацию.
- Анкету опроса можно заполнить онлайн в электронной системе сбора данных (EDV) на сайте e.csp.gov.lv. Для этого не нужно скачивать или устанавливать какие-либо приложения. Если звонящий или отправитель сообщения требует это сделать, будьте осторожны - это не опрос ЦСУ.
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Почему звонят именно вам?
Участников опросов выбирают методом случайной выборки, чтобы общая картина была объективной и отражала положение различных групп населения. Ваш ответ представляет интересы многих людей с похожими обстоятельствами, которые не участвовали в опросе. Такой подход позволяет экономить время и ресурсы, сохраняя при этом представительство различных групп общества.
ЦСУ преимущественно использует данные из различных государственных регистров, чтобы отнимать у жителей как можно меньше времени. Однако существует ряд важных вопросов, ответы на которые невозможно получить из регистров. Например, насколько люди довольны своими жилищными условиями, как планируют расходы и как оценивают собственное здоровье.
Почему ваши ответы важны?
Ваши ответы помогают государству принимать решения, основанные на фактах, а не на предположениях. Например, данные о доходах, расходах и условиях жизни населения позволяют понять, сколько мы можем себе позволить и какая поддержка необходима.
Результаты опросов помогают пересматривать и повышать пороги минимального дохода, пенсии и пособия, планировать поддержку семей и малообеспеченных жителей, а также улучшать возможности получения социальной помощи.
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Ваше участие важно для того, чтобы статистика отражала реальную жизнь в Латвии. Чем точнее данные, тем эффективнее можно планировать решения, которые улучшат качество жизни всех нас - вас, вашей семьи и окружающих!
Что происходит с вашими ответами?
Ответы обобщаются, а данные никогда не используются для идентификации конкретных людей. Информация не передается другим учреждениям и не используется в административных, надзорных или маркетинговых целях.
Как принять участие?
Если вы получили письмо-приглашение, то можете заполнить анкету онлайн на сайте e.csp.gov.lv до указанного срока. Если вы этого не сделаете, с вами свяжется интервьюер, чтобы провести опрос по телефону или лично.
Узнать, какие опросы населения проводятся в настоящее время, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте ЦСУ: csp.gov.lv/intervetaji.
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Будьте осторожны и проверяйте полученную информацию, но не упускайте возможность высказать свое мнение! Каждый ответ важен для того, чтобы статистические данные отражали реальную ситуацию и помогали принимать обоснованные решения.