Если мы так много работаем, то почему такие бедные? Латвийский предприниматель дал ответ
"Если бы тяжелый труд сам по себе означал хорошую зарплату, Латвия давно была бы богатой страной. Но это не так", - пишет в своем комментарии Матисс Кокинс, руководитель по работе с клиентами государственного сектора DeskTime, компании группы Draugiem Group.
Недавно предприниматель Андрис Рамолиньш рассказал в телепередаче о сотруднике, который долгое время находится на больничном. На замечание журналистки о том, что существует и выгорание, он ответил: "Я его не понимаю, не буду врать". По его словам, у него настолько большая ответственность и ему нужно кормить столько семей, что он не может себе этого позволить. И даже если ему на часок все надоедает, "тогда я снова беру себя в руки и пашу дальше".
"В этих словах я слышу очень знакомую для Латвии установку: выносливость позволяет преодолеть все. И это заставило меня задаться более широким вопросом: если мы так хорошо умеем брать себя в руки, почему это не делает нас богаче?" - рассуждает Кокинс.
Данные Eurostat показывают, что брать себя в руки мы умеем: рабочая неделя в Латвии на два часа длиннее, чем в среднем по ЕС. Но по зарплатам мы последние в Балтии - 1886 евро в месяц против 2243 евро в Эстонии и 2628 евро в Литве. Эстонцы работают меньше часов в неделю, чем мы, литовцы - больше, а мы в любом случае зарабатываем меньше и тех и других.
"Проблема не в том, что мы мало работаем, а в том, сколько денег стоит каждый час. И здесь, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, мы тоже последние в Балтии: в 2025 году один отработанный час в Латвии создавал примерно 48 долларов ВВП по паритету покупательной способности, в Эстонии - 52, в Литве - 54, в среднем по ЕС - 64. В долгосрочной перспективе именно этот показатель во многом определяет, какие зарплаты способна платить экономика", - поясняет автор комментария.
Еще нагляднее этот разрыв виден при сравнении с Нидерландами и Германией, где средняя рабочая неделя значительно короче, чем у нас: восемь рабочих часов там создают столько же стоимости, сколько примерно четырнадцать часов в Латвии.
"И это не означает, что голландцы или немцы умелее нас. Разницу определяют отрасли, инвестиции в технологии и организация труда. А решения об этом принимают руководители и государство, а не работник", - подчеркивает Кокинс.
По его мнению, здесь кроется и часть ответа на вопрос о причинах выгорания, которого, по словам Рамолиньша, тот не понимает. Безразличие к работе - не наша проблема: данные Gallup показывают, что доля людей, по-настоящему вовлеченных в свою работу, в Латвии выше, чем в среднем по Европе. Однако ответственное отношение к работе не защищает человека, если сам труд организован плохо.
Читайте продолжение после рекламы
"Вывод: выгорание прежде всего говорит о том, как организована работа и как ею управляют, а не о слабости характера", - отмечает Кокинс.
Работая с компаниями и государственными учреждениями, он видит, что руководители нередко узнают о выгорании лишь тогда, когда сотрудник уходит на больничный. Рабочие часы учитывают, но мало кто смотрит, о чем они говорят: не работает ли человек сверхурочно уже несколько месяцев, не мечется ли целыми днями от одной задачи к другой. Или, наоборот, годами делает одно и то же, не видя ни смысла, ни возможностей для роста.
"В офисе, на производстве, в магазине или больнице - история одна и та же. Замечать это - работа руководителя, и этому навыку нужно учиться, как любому другому. Данные о рабочем времени можно использовать для контроля или для заботы о сотрудниках. Только во втором случае проблему перегрузки можно заметить до того, как она перерастет в выгорание", - считает автор комментария.
Есть и еще один аспект - те, кто уезжает. В прошлом году Латвию покинули более 15 тысяч человек, примерно треть из них - в возрасте от 20 до 34 лет. Среди наиболее популярных направлений - как раз Германия и Нидерланды. Часть уехавших выполняет там такую же или даже более простую работу, только за другую зарплату.
"Если так, то Латвия теряет не ленивых, а трудолюбивых - тех, кому надоело брать себя в руки без всякой отдачи", - подчеркивает Кокинс.
"Работники Латвии уже достаточно брали себя в руки. Теперь это нужно сделать тем, кто принимает решения: государству, владельцам компаний и руководителям. Нужно вкладывать в навыки и отрасли, которые делают каждый час труда ценнее, и перестать приравнивать выносливость к результативности. Пока мы гордимся тем, сколько способны выдержать, а не тем, что создаем, дополнительные часы не сделают нас богаче. В Латвии умеют работать. Вопрос в том, умеем ли мы этой работой управлять", - заключает он.