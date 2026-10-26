Если мы так много работаем, то почему такие бедные? Латвийский предприниматель дал ответ

Недавно предприниматель Андрис Рамолиньш рассказал в телепередаче о сотруднике, который долгое время находится на больничном. На замечание журналистки о том, что существует и выгорание, он ответил: "Я его не понимаю, не буду врать". По его словам, у него настолько большая ответственность и ему нужно кормить столько семей, что он не может себе этого позволить. И даже если ему на часок все надоедает, "тогда я снова беру себя в руки и пашу дальше".