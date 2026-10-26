Если мы так много работаем, то почему такие бедные? Латвийский предприниматель дал ответ
Фото: Shutterstock
Горим на работе! А толку?
В Латвии
Мнение

Если мы так много работаем, то почему такие бедные? Латвийский предприниматель дал ответ

Отдел информации

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

"Если бы тяжелый труд сам по себе означал хорошую зарплату, Латвия давно была бы богатой страной. Но это не так", - пишет в своем комментарии Матисс Кокинс, руководитель по работе с клиентами государственного сектора DeskTime, компании группы Draugiem Group.

Недавно предприниматель Андрис Рамолиньш рассказал в телепередаче о сотруднике, который долгое время находится на больничном. На замечание журналистки о том, что существует и выгорание, он ответил: "Я его не понимаю, не буду врать". По его словам, у него настолько большая ответственность и ему нужно кормить столько семей, что он не может себе этого позволить. И даже если ему на часок все надоедает, "тогда я снова беру себя в руки и пашу дальше".

"В этих словах я слышу очень знакомую для Латвии установку: выносливость позволяет преодолеть все. И это заставило меня задаться более широким вопросом: если мы так хорошо умеем брать себя в руки, почему это не делает нас богаче?" - рассуждает Кокинс.

Данные Eurostat показывают, что брать себя в руки мы умеем: рабочая неделя в Латвии на два часа длиннее, чем в среднем по ЕС. Но по зарплатам мы последние в Балтии - 1886 евро в месяц против 2243 евро в Эстонии и 2628 евро в Литве. Эстонцы работают меньше часов в неделю, чем мы, литовцы - больше, а мы в любом случае зарабатываем меньше и тех и других.

"Проблема не в том, что мы мало работаем, а в том, сколько денег стоит каждый час. И здесь, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, мы тоже последние в Балтии: в 2025 году один отработанный час в Латвии создавал примерно 48 долларов ВВП по паритету покупательной способности, в Эстонии - 52, в Литве - 54, в среднем по ЕС - 64. В долгосрочной перспективе именно этот показатель во многом определяет, какие зарплаты способна платить экономика", - поясняет автор комментария.

Еще нагляднее этот разрыв виден при сравнении с Нидерландами и Германией, где средняя рабочая неделя значительно короче, чем у нас: восемь рабочих часов там создают столько же стоимости, сколько примерно четырнадцать часов в Латвии.

"И это не означает, что голландцы или немцы умелее нас. Разницу определяют отрасли, инвестиции в технологии и организация труда. А решения об этом принимают руководители и государство, а не работник", - подчеркивает Кокинс.

По его мнению, здесь кроется и часть ответа на вопрос о причинах выгорания, которого, по словам Рамолиньша, тот не понимает. Безразличие к работе - не наша проблема: данные Gallup показывают, что доля людей, по-настоящему вовлеченных в свою работу, в Латвии выше, чем в среднем по Европе. Однако ответственное отношение к работе не защищает человека, если сам труд организован плохо.

"Вывод: выгорание прежде всего говорит о том, как организована работа и как ею управляют, а не о слабости характера", - отмечает Кокинс.

Работая с компаниями и государственными учреждениями, он видит, что руководители нередко узнают о выгорании лишь тогда, когда сотрудник уходит на больничный. Рабочие часы учитывают, но мало кто смотрит, о чем они говорят: не работает ли человек сверхурочно уже несколько месяцев, не мечется ли целыми днями от одной задачи к другой. Или, наоборот, годами делает одно и то же, не видя ни смысла, ни возможностей для роста.

"В офисе, на производстве, в магазине или больнице - история одна и та же. Замечать это - работа руководителя, и этому навыку нужно учиться, как любому другому. Данные о рабочем времени можно использовать для контроля или для заботы о сотрудниках. Только во втором случае проблему перегрузки можно заметить до того, как она перерастет в выгорание", - считает автор комментария.

Есть и еще один аспект - те, кто уезжает. В прошлом году Латвию покинули более 15 тысяч человек, примерно треть из них - в возрасте от 20 до 34 лет. Среди наиболее популярных направлений - как раз Германия и Нидерланды. Часть уехавших выполняет там такую же или даже более простую работу, только за другую зарплату.

"Если так, то Латвия теряет не ленивых, а трудолюбивых - тех, кому надоело брать себя в руки без всякой отдачи", - подчеркивает Кокинс.

"Работники Латвии уже достаточно брали себя в руки. Теперь это нужно сделать тем, кто принимает решения: государству, владельцам компаний и руководителям. Нужно вкладывать в навыки и отрасли, которые делают каждый час труда ценнее, и перестать приравнивать выносливость к результативности. Пока мы гордимся тем, сколько способны выдержать, а не тем, что создаем, дополнительные часы не сделают нас богаче. В Латвии умеют работать. Вопрос в том, умеем ли мы этой работой управлять", - заключает он.

Темы

ГерманияOtkrito.lvНидерландыЛатвияEurostatВВП

Другие сейчас читают