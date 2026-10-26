Можно ли выселить жильцов из подаренной квартиры? Спор в Латгале дошел до Верховного суда
Мужчина получил квартиру в подарок и попытался выселить из нее женщину с дочерью, хотя они уже жили там по договору. Теперь суду предстоит выяснить, действительно ли этот документ защищает жильцов от выселения.
Латгальский окружной суд сегодня повторно рассмотрит иск владельца квартиры Даниэля Манюшкиса, который добивается выселения Ольги Фроловой и ее дочери, а также прекращения договора, на основании которого они пользуются жильем. Ранее Верховный суд отменил решение окружного суда, отклонившего иск, и направил дело на новое рассмотрение.
Фролова заключила договор о пользовании жилым помещением на определенный срок. При этом стороны договорились, что плата за жилье взиматься не будет. Пока договор действовал, прежняя владелица квартиры подарила ее Манюшкису. Новый собственник обратился в суд, чтобы выселить женщину и ее дочь. Он утверждал, что заключенный договор по своей сути является договором безвозмездного пользования имуществом, а не договором аренды. По его мнению, документ не может быть обязательным для нового владельца, поскольку не был зарегистрирован в Земельной книге.
Латгальский районный суд частично удовлетворил иск. Однако окружной суд впоследствии отклонил его, признав договор юридически действительным и обязательным для нового собственника квартиры. Верховный суд счел, что окружной суд недостаточно глубоко изучил характер правоотношений между участниками спора. В частности, суд не дал надлежащей оценки существенным условиям договора и действительным намерениям его сторон.
По мнению Верховного суда, нижестоящая инстанция ошибочно признала документ договором аренды, опираясь прежде всего на его название и подписи сторон, хотя положения Гражданского закона требуют оценивать содержание соглашения и действительную волю его участников.
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Верховный суд подчеркнул, что подписание договора свидетельствует о согласии сторон с изложенными в нем фактами, но само по себе не означает согласия с его юридической квалификацией.
Окружной суд также ссылался на то, что основанием для заключения договора стала договоренность Фроловой с бывшим супругом об обеспечении ее жильем. Однако, по мнению Верховного суда, суд не объяснил, каким образом эта договоренность повлияла на заключение соглашения с другим человеком, не связанным с ответчицей семейными правоотношениями. Не был выяснен и действительный смысл заключения договора именно под таким названием.
При повторном рассмотрении суду предстоит оценить и другой важный аргумент: знал ли Манюшкис о том, что квартира передана Фроловой в пользование, и может ли это свидетельствовать о его сознательно недобросовестном поведении, направленном на досрочное прекращение договора.