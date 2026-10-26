Можно ли выселить жильцов из подаренной квартиры? Спор в Латгале дошел до Верховного суда

Фролова заключила договор о пользовании жилым помещением на определенный срок. При этом стороны договорились, что плата за жилье взиматься не будет. Пока договор действовал, прежняя владелица квартиры подарила ее Манюшкису. Новый собственник обратился в суд, чтобы выселить женщину и ее дочь. Он утверждал, что заключенный договор по своей сути является договором безвозмездного пользования имуществом, а не договором аренды. По его мнению, документ не может быть обязательным для нового владельца, поскольку не был зарегистрирован в Земельной книге.