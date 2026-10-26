Инчукалнское газохранилище заполнено на 72% - стоит ли бояться холодов?

Уже сообщалось, что в настоящее время в Инчукалнском ПХГ хранится 12 тераватт-часов (ТВт·ч) природного газа, в том числе 1,8 ТВт·ч государственных резервов безопасности. Объем природного газа в хранилище составляет около 72% от зарезервированной мощности на цикл хранения 2026/2027 года. Для сравнения, общее потребление природного газа в Латвии составляет около восьми ТВт·ч в год, а потребление домохозяйств - около одного ТВт·ч в год.