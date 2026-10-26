Инчукалнское газохранилище заполнено на 72% - стоит ли бояться холодов?
Более низкий уровень заполнения Инчукалнского подземного газохранилища (ПХГ) по сравнению с прошлым годом не вызывает опасений по поводу безопасности поставок природного газа предстоящей зимой, сообщили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).
В министерстве рассказали, что значение заполненности Инчукалнского ПХГ для безопасности энергоснабжения Латвии и региона в последние годы существенно изменилось, поскольку были развиты новые источники поставок природного газа и сократилось общее потребление природного газа в регионе.
Исторически в отопительный сезон Инчукалнское ПХГ было практически единственным источником газоснабжения для Латвии и Эстонии, поскольку зимой природный газ в регион по трубопроводам не поставлялся. В настоящее же время снабжение региона обеспечивают как хранящийся в хранилище газ, так и поставки с терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде и Инкоо, а также через польско-литовский газовый интерконнектор GIPL.
В МКЭ подчеркивают, что таким образом источники газоснабжения диверсифицированы, и участники рынка могут организовывать поставки своим клиентам значительно более гибко, не снижая при этом надежности поставок.
Уже сообщалось, что в настоящее время в Инчукалнском ПХГ хранится 12 тераватт-часов (ТВт·ч) природного газа, в том числе 1,8 ТВт·ч государственных резервов безопасности. Объем природного газа в хранилище составляет около 72% от зарезервированной мощности на цикл хранения 2026/2027 года. Для сравнения, общее потребление природного газа в Латвии составляет около восьми ТВт·ч в год, а потребление домохозяйств - около одного ТВт·ч в год.