Министр сообщения: Латвия больше не сможет реализовывать Rail Baltica так, как раньше
Стоимость первой очереди Rail Baltica в Латвии может достичь шести миллиардов евро, а финансирование следующих этапов остается неопределенным. Министр сообщения Рихард Козловскис предупреждает: новому правительству придется решать, какой масштабный проект страна действительно может себе позволить.
Латвии придется заново оценить, может ли она позволить себе продолжать реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica в нынешнем формате. Об этом министр сообщения Рихард Козловскис ("Новое Единство") заявил в эфире программы TV3 "900 sekundes". По словам министра, новому правительству при подготовке следующего государственного бюджета необходимо тщательно оценить финансовые возможности страны и определить, как дальше реализовывать проект.
Козловскис отметил, что война России против Украины и другие геополитические события заставляют серьезно пересмотреть подход к Rail Baltica. "Совершенно ясно, что продолжать так, как это делалось до сих пор, государство больше не сможет", - подчеркнул министр.
Дополнительную неопределенность создает отсутствие ясности относительно финансирования в следующих плановых периодах со стороны Европейского союза и Европейской комиссии. По словам Козловскиса, дефицит финансирования уже существует в рамках действующих договорных обязательств и продолжает увеличиваться. При этом спрогнозировать дальнейший рост расходов сейчас невозможно. Из-за этого остается неясным, во сколько государственному бюджету обойдется продолжение работ по уже заключенным договорам. Министр считает, что правительству необходимо учитывать все эти обстоятельства при подготовке бюджета и четко обозначить план расходов на Rail Baltica.
В настоящее время первый этап проекта в Латвии предусматривает строительство основной трансграничной железнодорожной линии от границы с Литвой до границы с Эстонией. Также планируется завершить строительные работы в Рижском аэропорту и южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить соединение Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью.
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Стоимость первой очереди проекта во всех трех странах Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро. На долю Латвии приходится 5,5 млрд евро, однако с учетом индексации сумма может увеличиться до шести миллиардов евро.
Общая стоимость Rail Baltica в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 млрд евро. Для сравнения: в аналогичном исследовании 2017 года весь проект оценивался в 5,8 млрд евро.
Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы с Польшей. Это позволит соединить страны Балтии с остальной Европой железнодорожным сообщением. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 километров с шириной колеи 1435 миллиметров. Максимальная скорость движения поездов должна составить 240 километров в час.