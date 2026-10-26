Министр сообщения: Латвия больше не сможет реализовывать Rail Baltica так, как раньше

Дополнительную неопределенность создает отсутствие ясности относительно финансирования в следующих плановых периодах со стороны Европейского союза и Европейской комиссии. По словам Козловскиса, дефицит финансирования уже существует в рамках действующих договорных обязательств и продолжает увеличиваться. При этом спрогнозировать дальнейший рост расходов сейчас невозможно. Из-за этого остается неясным, во сколько государственному бюджету обойдется продолжение работ по уже заключенным договорам. Министр считает, что правительству необходимо учитывать все эти обстоятельства при подготовке бюджета и четко обозначить план расходов на Rail Baltica.