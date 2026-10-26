Зеленский проводит красную линию - на что Украина не согласна ради перемирия
Украина не согласится сокращать свою армию или получать нейтральный статус ради мирного соглашения с Россией. Владимир Зеленский также заявил, что вопрос территорий можно обсуждать только на уровне лидеров государств.
Украина не согласится на ограничение численности своей армии или нейтральный статус в рамках возможных мирных переговоров с Россией и США. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1". "Главные аспекты здесь заключаются в том, что мы не можем говорить о нейтралитете нашей страны. И нам не следует этого делать, поскольку наше видение в принципе совпадает с американским: мы не можем говорить об ограничении украинской армии", - сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что Россия не должна диктовать Украине условия предоставления гарантий безопасности.
"Таким образом, выводы очевидны: ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются. Вопрос территорий - это красная линия, которую можно обсуждать исключительно на уровне лидеров", - заявил президент.
По словам Зеленского, одним из возможных сигналов готовности России к миру могло бы стать энергетическое перемирие. Еще одним признаком серьезности намерений Кремля он назвал договоренность о трехсторонней встрече лидеров Украины, России и США. "Заключение энергетического перемирия в качестве первого шага [на пути к миру со стороны России]. Я считаю, что это сигнал", - отметил Зеленский.
Президент Украины также допустил возможность встречи трех лидеров. По его словам, США ранее подавали сигналы о возможной встрече в декабре, приуроченной к саммиту G20 в Майами, штат Флорида. "Они получили от нас ответ по различным каналам - как публичным, так и непубличным. Мы готовы, если готовы россияне", - подчеркнул Зеленский.
Ранее помощник президента России Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США после Дня народного единства, который в России отмечается 4 ноября. При этом Ушаков выразил сомнение в том, что первая встреча принесет существенные результаты. По его словам, она, скорее всего, будет носить ознакомительный характер.