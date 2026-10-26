Зеленский проводит красную линию - на что Украина не согласна ради перемирия

Украина не согласится на ограничение численности своей армии или нейтральный статус в рамках возможных мирных переговоров с Россией и США. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1". "Главные аспекты здесь заключаются в том, что мы не можем говорить о нейтралитете нашей страны. И нам не следует этого делать, поскольку наше видение в принципе совпадает с американским: мы не можем говорить об ограничении украинской армии", - сказал Зеленский.