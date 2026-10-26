Ecolines подчитал убытки от запрета поездок в Россию - компенсировать придется из денег налогоплательщиков
По подсчетам Norma-A (бренд Ecolines), планируемый запрет на пассажирские автобусные перевозки в Россию может принести предприятию убытки в размере около шести миллионов евро в год, свидетельствует аннотация к подготовленным Министерством сообщения поправкам к закону "Об автоперевозках".
В том числе перевозчик подсчитал, что прямые потери доходов от маршрутов Рига-Санкт-Петербург и Рига-Москва могут достичь около четырех миллионов евро в год, а дополнительные убытки от простоя парка автобусов дальнего следования - примерно два миллиона евро в год.
Расчеты основаны на данных за 2024 год, когда доходы от обоих маршрутов составили 4,283 миллиона евро, а объем перевозок достиг 39,2 миллиона пассажиро-километров. В свою очередь, в 2025 году до 15 ноября доходы составили 4,042 миллиона евро, а объем перевозок - 34,5 миллиона пассажиро-километров.
В аннотации к законопроекту также указано, что в случае, если перевозчики понесут убытки в связи с запретом на международные перевозки, вопрос об их возмещении будет рассматриваться в порядке, установленном законом "Об административном процессе".
Как рассказали в Минсообщения, законопроект создаст правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений в индивидуальном административном процессе. В то же время министерство признает, что выданные частным лицам разрешения являются благоприятными административными актами, и в случае их отмены может возникнуть обязанность возместить адресату причиненные убытки и нематериальный ущерб. Возмещение возможных убытков в первую очередь будет рассматриваться в пределах доступных Минсообщения средств государственного бюджета. В случае необходимости убытки могут быть компенсированы также из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".
Читайте продолжение после рекламы
Поправки к закону "Об автоперевозках" предусматривают с 10 января 2027 года запретить регулярные и нерегулярные международные пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь и из них, а также международные перевозки транзитом через территорию Латвии в эти страны и из них. Запрет мотивируется необходимостью защиты государственной и общественной безопасности. В аннотации в качестве рисков упоминаются гибридные угрозы, возможное использование перевозок для сбора информации и разведки, а также риски нелегальной иммиграции.
В настоящее время из Латвии осуществляются регулярные пассажирские автобусные перевозки в Россию по маршруту Рига-Москва, которые обеспечивает Ecolines. Разрешение на маршрут действительно до 9 января 2027 года. В свою очередь, обслуживание маршрута Рига-Санкт-Петербург в настоящее время прекращено, поскольку эстонская сторона ограничила время работы пограничного пункта в ночные часы, и согласованное для маршрута время пересечения эстонской границы находится вне установленного в настоящее время времени работы погранпункта.
Поправки поданы в сентябре в Кабинет министров и предусматривают с 2027 года полностью прекратить пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь.