Ecolines подчитал убытки от запрета поездок в Россию - компенсировать придется из денег налогоплательщиков

Поправки к закону "Об автоперевозках" предусматривают с 10 января 2027 года запретить регулярные и нерегулярные международные пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь и из них, а также международные перевозки транзитом через территорию Латвии в эти страны и из них. Запрет мотивируется необходимостью защиты государственной и общественной безопасности. В аннотации в качестве рисков упоминаются гибридные угрозы, возможное использование перевозок для сбора информации и разведки, а также риски нелегальной иммиграции.