Партия "Суверенная власть" может быть ликвидирована - прокуратура проводит проверку по жалобе "Нового Единства"
Генеральная прокуратура проводит проверку по заявлению партии "Новое Единство", в котором она просила оценить деятельность политической партии "Суверенная власть" (SV) и в случае констатации нарушений инициировать ликвидацию этой партии.
В прокуратуре подтвердили, что заявление принято и некоторое время назад начата проверка. Более подробных комментариев в прокуратуре не предоставили.
Как сообщалось, незадолго до выборов в 15-й Сейм "Новое Единство" в своем заявлении генеральному прокурору Армину Мейстерсу сослалось на информацию в СМИ о том, что лидер SV Юлия Степаненко получила в дар почти полмиллиона евро от своего отца Сергея Федотова, проживающего в России, чья компания, по общедоступным данным, выполняет военные заказы российского правительства.
С 2022 года Степаненко с мужем Вячеславом Степаненко пожертвовали партии "Суверенная власть" 39 430 евро. "Этот факт вызывает обоснованные опасения по поводу влияния правительства страны-агрессора на деятельность этой партии, что требует немедленной проверки со стороны правоохранительных органов", - говорится в письме "Нового Единства" генеральному прокурору.
"Новое единство" указало, что SV в своей предвыборной программе определила такие цели, как отмена службы государственной обороны, сокращение финансирования государственной обороны, прекращение поддержки Украины, возобновление обучения на русском языке в школах и ускорение предоставления гражданства негражданам. Эти цели направлены на ослабление национальной безопасности и обороноспособности Латвии, считает "Новое Единство".
Читайте продолжение после рекламы
"Манипулируя "мирной" риторикой и используя социальные обещания как вводящее в заблуждение общественное прикрытие, партия фактически тиражирует и легитимизирует геополитические нарративы России", - заявило "Новое Единство".
Партия сила ссылается на четвертую часть 7-й статьи Закона о политических партиях, которая гласит, что партии в своей деятельности запрещено выступать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств.