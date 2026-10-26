Партия "Суверенная власть" может быть ликвидирована - прокуратура проводит проверку по жалобе "Нового Единства"

Как сообщалось, незадолго до выборов в 15-й Сейм "Новое Единство" в своем заявлении генеральному прокурору Армину Мейстерсу сослалось на информацию в СМИ о том, что лидер SV Юлия Степаненко получила в дар почти полмиллиона евро от своего отца Сергея Федотова, проживающего в России, чья компания, по общедоступным данным, выполняет военные заказы российского правительства.