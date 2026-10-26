Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В понедельник больше осадков будет в восточной части страны
В понедельник местами в восточной части Латвии ожидается продолжительный дождь, прогнозируют синоптики.
В западных и центральных районах страны местами пройдут кратковременные дожди. Небо будет преимущественно облачным, в Курземе выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, местами на побережье он будет сильнее. Температура воздуха +8..+13 градусов.
В Риге ожидается облачный день, возможен кратковременный дождь. При слабом до умеренного южном ветре воздух прогреется до +11 градусов.