В понедельник больше осадков будет в восточной части страны
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В понедельник больше осадков будет в восточной части страны

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В понедельник местами в восточной части Латвии ожидается продолжительный дождь, прогнозируют синоптики.

В западных и центральных районах страны местами пройдут кратковременные дожди. Небо будет преимущественно облачным, в Курземе выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, местами на побережье он будет сильнее. Температура воздуха +8..+13 градусов.

В Риге ожидается облачный день, возможен кратковременный дождь. При слабом до умеренного южном ветре воздух прогреется до +11 градусов.

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