В понедельник больше осадков будет в восточной части страны

В западных и центральных районах страны местами пройдут кратковременные дожди. Небо будет преимущественно облачным, в Курземе выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, местами на побережье он будет сильнее. Температура воздуха +8..+13 градусов.