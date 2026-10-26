Лечение нелегальных мигрантов на границе с Беларусью оплачивается из денег на безопасность страны

В Министерстве здравоохранения поясняют, что распоряжение правительства об усилении режима работы пограничной охраны предусматривает оказание необходимой медицинской помощи по запросу Государственной пограничной охраны. Эту обязанность выполняют Служба неотложной медицинской помощи, а также государственные и муниципальные стационарные медицинские учреждения. NMPD также имеет право создавать и оснащать дополнительные бригады, в том числе для оценки состояния здоровья людей.