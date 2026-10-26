Лечение нелегальных мигрантов на границе с Беларусью оплачивается из денег на безопасность страны
Более 26 000 евро из государственного бюджета Латвии планируют направить на лечение людей, пытавшихся незаконно пересечь границу с Беларусью. Большая часть суммы пойдет на оплату стационарной медицинской помощи.
Министерство здравоохранения Латвии предлагает перераспределить 26 079 евро из государственной бюджетной программы по обеспечению безопасности внешней границы, чтобы покрыть расходы на медицинскую помощь людям, пытавшимся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Это следует из подготовленного министерством проекта распоряжения.
Средства предназначены для покрытия расходов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и медицинских учреждений, которые оказывали помощь людям, пытавшимся попасть в Латвию вне официальных пунктов пересечения границы.
Самая большая часть суммы - 21 086 евро - пойдет на оплату стационарного лечения. Еще 3547 евро предусмотрены на специализированную амбулаторную медицинскую помощь, а 53 евро - на амбулаторные лабораторные исследования. Эти расходы относятся к периоду с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года.
Кроме того, 1393 евро планируют выделить Службе неотложной медицинской помощи для покрытия расходов на выполненные вызовы за период с 1 ноября 2025 года по 30 сентября 2026 года.
В Министерстве здравоохранения поясняют, что распоряжение правительства об усилении режима работы пограничной охраны предусматривает оказание необходимой медицинской помощи по запросу Государственной пограничной охраны. Эту обязанность выполняют Служба неотложной медицинской помощи, а также государственные и муниципальные стационарные медицинские учреждения. NMPD также имеет право создавать и оснащать дополнительные бригады, в том числе для оценки состояния здоровья людей.
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Ранее правительство решило, что расходы на такую медицинскую помощь должны покрываться из средств, предусмотренных для обеспечения безопасности внешней границы страны.
Проект распоряжения направлен на согласование до 6 ноября. После этого решение еще предстоит принять правительству Латвии.