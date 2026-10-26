"Самое ценное для нас - человек": экс-министр считает правильным решение увеличить зарплаты военным

Вместе с тем он обратил внимание на то, что оценивать размер выплат нужно с учетом повседневных расходов, которые также растут. Поэтому даже повышение зарплаты не отменяет необходимости продолжать заботиться о материальном положении военнослужащих. "Мы активно инвестировали в технику и вооружение, но никогда не должны забывать о том, что для нас самое ценное - это человек", - заявил депутат.