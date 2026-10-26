"Самое ценное для нас - человек": экс-министр считает правильным решение увеличить зарплаты военным
Латвия активно вкладывает деньги в вооружение и военную технику, но сколько получает сам солдат? В следующем году базовая часть месячного оклада военнослужащих вырастет на 190 евро. Экс-министр обороны Андрис Спрудс объяснил, из чего складывается их зарплата.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил проект правил, предусматривающий повышение базовых окладов военнослужащих с 2027 года. Запланированный рост зарплат будет обеспечен за счет перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли.
В эфире программы "Preses klubs" на TV24 Андрис Спрудс объяснил, что повышение зарплат военным - обоснованное решение. В последние годы Латвия активно инвестировала в вооружение и военную технику, поэтому теперь необходимо уделять больше внимания оплате труда военнослужащих. "Люди - наша самая большая ценность, наша главная сила. И совершенно очевидно, что оплата труда людей, наших солдат, имеет огромное значение", - подчеркнул депутат.
Он считает, что увеличение выплат важно не только как признание работы военнослужащих, но и как дополнительная поддержка на фоне подорожания жизни. Хотя прибавка в 190 евро может показаться не слишком большой, она все же увеличит доходы военных.
Из чего складывается зарплата солдата
Спрудс пояснил, что базовая часть месячного оклада военнослужащего сейчас составляет 835 евро. В следующем году ее планируется увеличить на 190 евро. При этом итоговая сумма зависит не только от базового оклада: он умножается на коэффициент, который определяется занимаемой должностью. Кроме того, военнослужащим полагаются компенсации, в том числе на питание и обеспечение продовольствием, а также выплаты, связанные с жильем.
Читайте продолжение после рекламы
По словам экс-министра, военнослужащий, только начинающий службу, в общей сложности получает на руки около 1400 евро в месяц.
"Эта сумма складывается из базового оклада, который сейчас составляет 835 евро и в следующем году увеличится на 190 евро. Затем базовая сумма умножается на коэффициент, соответствующий конкретной должности, а также добавляются компенсации на питание и другие расходы", - объяснил Спрудс.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что оценивать размер выплат нужно с учетом повседневных расходов, которые также растут. Поэтому даже повышение зарплаты не отменяет необходимости продолжать заботиться о материальном положении военнослужащих. "Мы активно инвестировали в технику и вооружение, но никогда не должны забывать о том, что для нас самое ценное - это человек", - заявил депутат.
По его словам, эта задача касается не только профессиональных военнослужащих, но и бойцов Земессардзе - латвийского ополчения, а также молодых людей, проходящих Государственную службу обороны.
Важны не только цифры, но и качество службы
Спрудс также положительно оценил развитие инфраструктуры Государственной службы обороны в последние годы и работу инструкторов, которые занимаются подготовкой молодежи. Он отметил, что при организации службы важно добиваться не только количественных показателей, но и того, чтобы молодые люди получали полезный опыт и понимали значение проведенного времени.
По его мнению, успешная подготовка будущих защитников страны предполагает не только создание необходимой инфраструктуры и увеличение числа участников службы. Важно, чтобы молодые люди чувствовали, что полученные знания и навыки пригодятся им в дальнейшей жизни и что их вклад действительно имеет значение для обороны Латвии.